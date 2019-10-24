Creditwest Ekonomi Gündemi 24 Ekim 2019

Dolar/TL kuru Türkiye'nin ABD'nin ardından Rusya ile de Suriye konusunda anlaşma sağlamasıyla 5.75'e doğru gerilemesine devam ederken diğer yandan gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamında Brexit süreci endişesi ile ilgili sert satış baskısı yaşanırken TL benzer para birimlerinden pozitif ayrışıyor.

Dün Akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından düşüşünü hızlandıran dolar 5.7270 seviyelerine kadar geriledi. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu ifade etmesi kritikti.

Piyasalar tarafından jeopolitik gelişmeler takip edilmeye devam edilirken, bir diğer taraftan ise TCMB'nin bugün açıklanacak olan faiz kararı bekleniyor. TCMB'nin 425 ve 325 baz puanlık iki faiz indirimi ardından bu hafta da 200 baz puana ulaşan bir faiz indirimi yapabileceğine dair fiyatlamalar TL'yi baskılayan bir unsur olmayı sürdürüyor.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %2,1 oranında arttı; Eylül ayında 55,8 olan endeks, Ekim ayında 57 oldu.

Yurt dışı tarafta ise İngiltere tarafına bakacak olursak geçtiğimiz haftalarda İngiltere Hükümeti ile Avrupa Birliği (AB)’nin Brexit Anlaşması üzerine uzlaşı sağlamasının ardından piyasaların odak noktasında İngiltere ve Avrupa Parlamentosunda yapılacak oylamaları vardı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen oylamalarda Brexit Anlaşması tasarısı Avam Kamarasında 299’a karşı 329 ile onaylanırken; ikinci oylamada 308’e 322 oyla kaybetmesi ve yine İngiltere’de Hükümet’in AB’den ‘’Hızlı’’ çıkışa dair oylamayı da kaybetmesi anlaşmasız Brexit ihtimallerini yeniden canlandırdı. Gün içinde İngiltere basınında ise özellikle BBC’nin haberine göre; AB’nin Brexit’i ertelemesi halinde, Başbakan Johnson’ın erken seçime gitmek isteyeceğine dair ifadeleri kritikti

Avrupa tarafında öte yandan bugün yayınlanacak olan ECB kararları takip edilmeli. Bankanın bu toplantıda faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak gerek tahvil alım programına ilişkin gerekse ilerleyen toplantılarına yönelik vereceği ipuçları fiyatlamalarda volatil hareketlere neden olabilir

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,8070 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7384 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3886 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,4146 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7569 EUR/TL kuru 6,4097, GBP/TL kuru ise 7,4362 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Faiz Oranı kararı, Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı kararı, Amerika’dan ise Mevcut Ev Satışları ve İşsizlik Haklarından yararlanma başvuruları takibimizde olacak.

24/10/2019 09:14