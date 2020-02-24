Creditwest Ekonomi Gündemi 24 Şubat 2020

Geçen hafta yaşanan gelişmelere baktığımızda Türkiye tarafında haftanın başında; Moskova'da Türk ve Rus heyetleri arasında Suriye 'deki gelişmelere yönelik yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığı açıklanırken, Çarşamba günü gerilim tırmanış göstermiş ve Türkiye ile Rusya savaşa girmenin eşiğine kadar gelmişti. Perşembe günü ise Özgür Suriye Ordusu yetkililerinden: Türkiye ile birlikte Esad rejimine yönelik operasyonların başlatıldığına dair gelen açıklamalar ile TL varlıklarında hareketlilikler başladı.

Öte yandan TL varlıkları açısından merakla beklenen konulardan bir diğeri ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası/PPK toplantısıydı. Açıklanan kararlarlarda; Politika Faizi 50 Baz puan indirimle %11.25'den %10.75'e düşürüldü. Buna paralel olarak Gecelik Borç Alma Faiz Oranı %9.25, Gecelik Borç Verme Faiz Oranı %12.25 ve Geç Likidite Penceresi Borç Verme Faiz Oranı %13.75 düzeyine gerilemiş oldu. Yaşanan tüm bu gelişmeler TL’nin değer kaybetmesine neden olan unsurlar arasındaydı. Dolar TL kuru geçen hafta %1’in üzerinde yükselerek 9 ayın en yüksek seviyelerine çıkmasından sonra bu sabahta 6,09 seviyelerinden 6,13 seviyelerine kadar yükseldi.

Küresel piyasalarda ise koronavirüs olumsuz etkileriyle artan riskten kaçış eğilimi, 'güvenli liman' olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Koronavirüs salgınında İran, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde de ölümlerin görülmesi salgının dünyaya yayılması yönünde endişeleri daha da arttırdı ve son 7 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan altının ons fiyatı, Cuma günü bu seviyeleri daha da yukarıya taşıdı

Yurt dışı tarafta ise Cuma günü Euro Bölgesi PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi İmalat PMI verisi beklentileri aşarak 49,1 seviyesinde açıklandı. Almanya’da Şubat ayında hizmet sektörü PMI verisi ise 53.3 seviyesine gerilerken beklenti 53.8 seviyelerindeydi. İmalat sektörü PMI verisi ise 44.8’lik beklentinin üzerine çıkarak 47.8 seviyesinde gerçekleşti.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 6,1098 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,0964 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,6117 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,9079 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,1349, EUR/TL kuru 6,6359 , GBP/TL kuru ise 7,9363 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise yurt dışı tarafta önemli bir veri akışının bulunmadığı günde Türkiye tarafında Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni takibimizde olacak.

24/02/2020 09:57