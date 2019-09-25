Creditwest Ekonomi Gündemi 25 Eylül 2019

Yurt içi tarafta geçtiğimiz gün Türkiye ile ABD arasında yaşanan gelişmeler ön plandaydı. ABD’nin ile Türkiye arasında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasından sonra yaşanan gerginliklerin nispeten azaldığı görülmekte. İki ülke arasındaki var olan 20 Milyar USD’lik ticaret hacmini 100 Milyar USD’ye çıkartılmasının yanı sıra düşünülen teklifteki başlıklar arasında; F-35 savaş uçaklarının satışı, Patriot hava savunma sisemi, çelik ve alüminyum vergilerinde indirime gidilmesi yada kaldırıması ve son zamanlarda gündemde konuşulan serbest ticaret anlaşması olduğu belirtildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme yapılmasına ilişkin anlaşmaya varıldığı da söyleniyor. Gelen haber akışları sonrasında ABD ile ilişkilerin yumuşayacağına yönelik beklentiler , bu gelişmeler sonrasında atılacak adımlar ve olası bir anlaşma sağlanması durumunun TL varlıkları açısından pozitif etkileri görülebilir.

Diğer taraftan küresel tarafa bakıldığında ise; Euro Bölgesi’nde İmalat tarafında yaşanan daralma dikkatleri çekti. Keza IMF Başkanı olarak görev yapan ve Avrupa Merkez Bankası’nda Mario Draghi’nin görev süresinin bitmesiyle yerine geçmesi beklenen Christine Lagarde, Avrupa’nın mali durumu krizden bu yana yoğun bir şekilde değiştiğini eğer ekonomiyi yönlendirmek için ortak çaba olursa; Avrupa ekonomisi oldukça iyi bir durumda olacak sözleri bu anlamda önemliydi.

Bu arada dün açıklanan Almanya IFO İş İklimi Endeksi 94.6 ile bir önceki aya nazaran beklentilerin üzerinde açıklandı. Bi diğer önemli konu ise İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin; parlamentonun askıya alınma kararına yönelik kararlarıydı. Kurum, İngiltere Başbakanı Boris Johnsonn’ın, bu talebinin hukuka uygun olmadığına yönelik karar aldı. Bu gelişmeler sonrasında Meclis Başkanı Bercow, ingiltere parlamentosunun yarın toplanacağını açıkladı



Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7138 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,6971 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,2738 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,1121 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,7007 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,2693 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,1046 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde ise yurt içi tarafta önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Euro Bölgesi’nden Tüketici Güven Endeksi ve ABD’den Ham Petrol Stokları ve Yeni konut satışları verileri takibimizde olacak.

25/09/2019 09:43