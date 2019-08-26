Creditwest Ekonomi Gündemi 26 Ağustos 2019

Geçtiğimiz haftaya yükselişle başlayan ve 5,77 seviyelerine kadar çıkan USD/TRY kuru, Dolar Türk Lirası karşısında Asya seansında Cuma günü ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışmasının güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi güçlendirmesi sonucu sert yükseldi ve bu hafta başında ise güne 5,80 seviyelerinden başlayarak yükselişine devam etmekte. TCMB’nin zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema uygulamalarında değişikliğe gitmesi ile 5,56 seviyesinden kademeli yükselişe geçen kur, yurt içindeki yüksek siyasi tansiyon, sınır ötesi operasyon ve ABD Dolar Endeksi’nin de küresel piyasalarda değer kazancını koruması ile 28 Haziran sonrası en yüksek seviyeyi görmeye devam etmekte.

Son haftalarda pozitif ayrışan TL, geçtiğimiz hafta negatif ayrışarak dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke parası oldu.

Yurt dışı tarafta ise ABD Merkez Bankası 10 yıl aradan sonra ilk kez faizlerde indirime gitmişve ABD Başkanı Donald Trump bu adımın yetersiz olduğunu ve ABD’nin rekabet gücünü azalttığı yönündeki söylemleri geçtiğimiz gün edilmişti. Bu açıklamalra karşılık FED başkanı Powell’ın Cuma günü gerçekleştireceği açıklamalar merak konusuydu. Powell ise Cuma günü gerçekleşen Jackson Hole zirvesinde yaptığı açıklamalarda genişlemeyi sürdürmek için uygun şekilde davranacaklarını belirtti. Ekonominin “elverişli bir yerde” olduğunu ancak ticaret savaşının durumu “karmaşık ve fırtınalı” bir hale soktuğunu söyledi. Ancak Powell’ın faiz oranlarına ilişkin yeni bir rehberlik sunmakta başarısız olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla Powell agresif faiz indirimi beklentilerini püskürtmüş görünmekte.

Geçtiğimiz haftalarda ABD ile Çin arasında görüşmelerin tekrar başlayacağı ve bu iyimser tonda devam edeceğine dair mesajlar piyasalardaki endişeyi bir miktar almıştı. Cuma günü ise Çin’in, bazı ABD ürünleri üzerindeki ithalat gümrük tarife oranlarını yükselteceği, yeni uygulanacak gümrük tarifeleri 75 Milyar Dolar değerindeki ürünü kapsadığı belirtildi. Bununla birlikte bu uygulamanın 1 Eylül-15 Aralık döneminde gerçekleştirileceği açıklanırken dikkatler ABD tarafından gelecek açıklamalarda olacaktır.

Avrupa’nın lokal sorunu haline gelen Brexit meselesine dair İngiltere Başbakanı Boris Johnsonn ile Almanya Başbakanı Angela Merkez’in, gündem maddesi Backstop maddesiydi. İkilinin benzer ifadeler kullanması dikkatleri çekerken, düzenli Brexit’e dair iyimser açıklamalar bölgede bir miktar tedirginliği azalttı. Diğer taraftan Avrupa’nın sorunlu ekonomilerinden İtalya’da Başbakan Conte’nin istifasının ardından hükümet kurma çalışmaları tüm hızırla devam ediyor. Seçim belirsizliği gündemini korurken Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, hükümetin bir an önce kurulması yönünde siyasi partileri uyarırken Ana Muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 Yıldız Hareketi arasında koalisyon oluşma ihtimali şuan için yüksek duruyor



Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 5,7679 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7599 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,4191 seviyesinden GBP/TL kuru ise 7,0723 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,8093 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,4745 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,1296 Seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde yurt içi tarafta Kapasite kullanım oranı ve İmalat Güveni verisi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise İngiltere’nin tatil olduğu günde Almanya’dan IFO İş İklimi Endeksi, ve Amerika’dan Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verisi takibimizde olacak.