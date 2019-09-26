Creditwest Ekonomi Gündemi 26 Eylül 2019

Türkiye tarafında ki gelişmelere baktığımızda öncelikli olarak dün Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın açıklamaları takip edildi. Uysal yaptığı açıklamalarda sonraki faiz indirimlerinin daha sınırlı olacağı beklentisini teyit eden açıklaması ise TL'de pozitif seyrin sürmesine neden olurken, dolar/TL'de bant hareketi devam etti. Uysal, para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli kullandıklarını açıkladı. Uysal'ın açıklaması büyük faiz indirimlerinin geride kaldığı şeklinde yorumlanırken, para politikasındaki temkinli süreceğinin belirtilmesiyle dolar/TL 5.6795' seviyelerine kadar indi.

Yurt dışı tarafta ise Ticaret Savaşları cephesine baktığımızda; Çin’in geçtiğimiz süre içinde soya fasulyesi ürününde muafiyet uygulayacağını açıklamasının ardından ABD’nin 400’den fazla Çin menşeli ürünü kapsayan geçici ek vergi muafiyet listesini olumlu karşılağına yönelik haber akışları bu tarafta pozitifliği sürdürmekte. İki ülke arasında özellikle Ekim ayında olacak görüşmeler öncesinde yetkililerden gelebilecek açıklamalar bu anlamda kritik önem taşımakta

Avrupa tarafına baktığımızda ise; İngiltere’de Yüksek Mahkemesinin parlamentonun durdurulması kararını iptal etmesi sonrası gelen açıklamalar kritik önem taşımakta. Keza İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Ekim’de anlaşmasız da olsa Brexit’in gerçekleşmesi yönünde açıklamalarda bulunmasının ardından parlamentonun 5 hafta tatil edilmesi yönünde karar almış; ancak İngiltere Anayasa Mahkemesi Johnsonn’ın bu kararını kanunsuzluk olarak nitelendirmişti. Geçtiğimiz gün ise yine açıklamalarda bulunan Johnsonn, 31 Ekim’de her ne olursa olsun ayrılacaklarını deklare etmesi dikkatleri çekti.



Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7007 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,6737 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,2136 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,0118 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,6824 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,2260 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,0238 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde ise yurt içi tarafta önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Euro Bölgesi’nden Avrupa Merkez Bankası Aylık raporu ve Amerika’dan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve Mal Ticaret Dengesi verileri takibimizde olacak.

26/09/2019 10:39