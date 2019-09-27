Creditwest Ekonomi Gündemi 27 Eylül 2019

Dolar/TL'de hafta başında ABD ile ilişkilere yönelik olumlu beklentilerle başlayan iyimser seyir; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nin bundan sonra gerçekleştireceği faiz indirimlerinin sınırlı olacağı beklentisiyle devam ederken, kur dün 5.65 seviyesine kadar geriledi .

Öte yandan dün Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları takip edildi. Albayrak yaptığı açıklamada yılın sonuna kadar sektörde takip hesaplarına aktarılması gereken toplam 8 milyar dolar büyüklüğünde kredi tespit edildiğini belirtirken, bu kredilere yıl sonuna kadar çözüm bulunacağını söyledi.

Bununla Birlikte Albayrak, geçen yıl Eylül ayından bugüne Türkiye ekonomisinde dengeleme süreci yaşandığına dikkat çekerek, Ekim 2018'de %25.2 olan enflasyonun Ağustos 2019'da %15'e indiğini belirterek, "Eylül verilerinde hem üretici hem de tüketici fiyatlarında tek haneli enflasyonun görüleceğini belirtti.

Yurt dışı tarafa baktığımızda ise ABD ile Japonya arasında ise bir ticaret anlaşması üzerine uzlaşı sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD tarım ürünleri, Japon makina ekipmanları ve diğer ürünler için gümrük vergilerinin düşürülmesini öngören bir ticaret anlaşmasına imza attılar. Yapılan anlaşmanın detaylarında ise; Japon pazarlarının yıllık 7 milyar dolar değerindeki ABD ürününe açılacağı ve Japonya’nın Amerikan ürünlerinin ithalatında gümrük vergilerini düşüreceği belirtildi.

Brexit konusuna baktığımızda ise; Anayasa Mahkemesi’nin; Boris Johnsonn’ın parlamentoyu askıya alma kararını kanunsuz bulması siyasi tarafta karmaşanın artmasına neden oldu. Keza mahkemede alınan karar sonrasında açıklamalarda bulunan Başbakan Boris Johnson’ın, ‘’31 Ekim’de her ne olursa olsun AB’den ayrılacaklarına yönelik söylemleri bölgede tedirginliğin artmasına neden olurken artan siyasi belirsizlikle birlikte Pound tarafında değer kayıpları görüldü.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,6824 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,6685 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,1914 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 6,9884 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,6727 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,1963 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 6,9950 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında Ekonomik Güven Endeksi verisi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Almanya İthalat Fiyat Endeksi, Euro Bölgesi Tüketici Güveni ve Amerika’dan Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verileri takibimizde olacak.

27/09/2019 10:50