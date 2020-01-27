Creditwest Ekonomi Gündemi 27 Ocak 2020

Çin'de patlak veren koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e çıkarken vaka sayısı da 2.744'e yükseldi. Salgının hızlanması sonucu Çin'de yeni yıl tatili 2 Şubat'a kadar uzatıldı. Çinli yetkililer milyonlarca kişiye seyahat yasağı getirilmesine rağmen virüs salgının kontrol altına alınamadığını belirtti. Virüs salgınının kontrol altına alınamaması yeni haftada piyasalarda güvenli limanlara yönelişi hızlandırdı. Petrol fiyatları da Çin'de tatilin, virüs sebebiyle 2 Şubat'a kadar uzatılması sonucu üretimin olumsuz etkilenip talebin düşeceği beklentisiyle %2'nin üzerinde düşüş kaydediyor.

Öte yandan yurt dışı tarafta geçtiğimiz haftanın son işlem gününde PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde açıklanan PMI rakamlarına baktığımızda ;

İmalat PMI Ocak ayı ilk okunmada 46,8 beklentisini aşarak 47,8 olarak açıklandı.

Hizmet PMI verisi 52,2 ile Markit PMI verisi ise 50,9 ile beklenti altında kaldı.

Öte yandan bölge'deki ekonomik aktiviteye yönelik Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'den gelen açıklamalarda yine özellikle Euro varlıkları adına kritikti. Perşembe günü Merkez Bankası kararları sonrası yaptığı basın toplantısında enflasyona yönelik endişelerini dile getiren Başkan Lagarde, Davos zirvesi'nde yaptığı konuşmasında da bu endişelerini yineledi ve Euro varlıklarındaki değer kayıpları derinleşti.

Almanya'da açıklanan İmalat PMI verisi ise 43,7 seviyesinden 45,2 seviyesine yükseldi ancak Endeks'in 50 eşik seviyenin altında kalmaya devam etmesi ile sektördeki daralmanın devam ettiği görüldü.

Diğer yandan dünyanın en büyük 5'inci ekonomisi olan İngiltere, Brexit süreci kapsamında 31 Ocak'ta resmen Avrupa Birliği'nden çıkmış olacak. Sürecin Avrupa Birliği ve İngiltere ekonomilerine etkilerinin yanı sıra dünya ekonomisine etkileride oldukça önemli olacaktır.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 5,9316 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9391 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5479 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü7,7669 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9445, EUR/TL kuru 6,5545, GBP/TL kuru ise 7,7643 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında kapasite kullanım oranı ve imalat güveni açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan yeni konut satışları ve Almanya’dan İfo İş İklimi Endeksi takibimizde olacak.

27/01/2020 13:15