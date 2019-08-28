Creditwest Ekonomi Gündemi 28 Ağustos 2019

Piyasalardaki gelişmelere baktığımızda ABD-Çin ticaret savaşının yanı sıra Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği son zorunlu karşılık düzenlemelerinin Türkiye'de para politikası konusunda gevşeme endişeleri yaratmasıyla baskının yaşandığı dolar/TL kuru dün gün içerisinde 5.86 seviyelerine yaklaşsa da bu seviyelerde tutunamadı. Öte yandan ABD vadeli piyasalarının artıya dönmesi ve piyasaların nispeten sakin bir seyir izlemesiyle TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri sabah saatlerinde dolar karşısında gözlenen değer kaybını günün kalanında geri aldı.

Öte yandan dün Türkiye Cumhiriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesi sonrası yaptıkları ortak basın açıklamasında; Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye konusu için Eylül ortasında üçlü görüşme yapmayı planladıkları belirtildi.

Yurt dışı tarafta ise Pazartesi günü Ticaret Savaşlarına dair G7 zirvesinin ardından açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın, iyimser mesajlarının yanı sıra Çin yetkililerin, ABD’li ticaret müzakerecilerini aradığını ve iki ülke arasında görüşmelerin tekrar başlayacağını açıklaması oldukça olumlu bir gelişme olarak takip edilmişti.

Bununla birlikte G7 zirvesinin ardından yayınlanan sonuç bildirgesine göre ülkeler arası ticaret anlaşmazlıklarının daha hızlı çözüm bulması ve sorunların ortadan kaldırılabilmesi için Dünya Ticaret Örgütünün işleyişinin değişmesi gerektiği vurgulandı.

Yayınlanan metinde ayrıca İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği ve bölgede artan gerilimlerin bir an önce barışçıl bir ortama dönüşmesi konusunda fikir birliğinin sağlandığı açıklandı. Bu konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump’ın, yakın zaman içinde İran ile görüşebilecekleri şeklindeki sözlerine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ortadan kalkmadığı sürece bir görüşmenin olmayacağının altını çizmesi dikkatleri çekti.

Cx vx vvf zx 5,8323 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,4677 seviyesinden GBP/TL kuru ise 7,1624 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,8343 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,4686 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,1656 Seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde yurt içi tarafta Türkiye’den Ekonomik Güven Endeksi, Almanya’dan Tüketici Güven Endeksi, Amerika’dan Ham Petrol stokları verileri takibimizde olacak.