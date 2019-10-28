Creditwest Ekonomi Gündemi 28 Ekim 2019

Yurt içi tarafta ki gelişmelere baktığımızda geçtiğimiz Cuma günü açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Uluslararası Rezervler raporuna göre merkezin resmi rezerv varlıkları, Eylül'de bir önceki aya göre %0,4 azalarak 101,1 milyar dolar oldu. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre %0,8 azalarak 73,8 milyar dolar oldu.

Öte yandan Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki 250 baz puanlık indirimi ile son 3 toplantıda 1000 baz puanlık faiz indirimi yapıldığı, önümüzdeki dönemde ise gevşetme adımlarının yavaşlamasının beklendiği kaydedildi. JP Morgan, Türkiye'de yıl sonunda gösterge faizinin %13.5 olacağını öngördü. Gelecek yıl sonu için ise tahmin %11.50 olarak belirtildi. TCMB’nin yaptığı açıklamalarda önceki toplantıya oranla kayda değer bir değişiklik bulunmadığına dikkat çekildi. Değerlendirmede öte yandan Türkiye'de enflasyonun Ekim ayında %9'un altına gerilemesinin beklendiği, 2020 ilk çeyreğinde ise oranın %13 civarına yükseleceği öngörüldü.

Yurt dışı tarafta ise Avrupa Birliği diplomatları Brexit'in ertelenmesi konusunda prensipte uzlaşmaya vardı. Ancak Avrupa Birliği diplomatları uzatma süresine ilişkin kararlarını, İngiliz siyasetçilerin bugün Başbakan Boris Johnson'ın erken genel seçim teklifini oylamasının ardından Salı günü açıklamayı hedefliyor. Genel seçim için 12 Aralık tarihini teklif edecek olan Johnson'ın parlamentoda üçte iki çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Başbakanın erken seçim teklifi bugün Avam Kamarası'nda oylanacak.

Uzatma sürecine ilişkin İlk etapta gelen haber akışları AB üyelerinin erteleme kararına sıcak baktığı yönündeydi. Ancak Birleşik Krallık içerisinde yaşanan erken seçim tartışmaları yüzünden AB yönetimi kararını bugün İngiltere Parlamentosu’nda yapılacak erken seçim oylamasından sonra açıklayacağını söyledi.

Yurt dışı taraftaki ekonomik verilere baktığımızda ise Almanya’dan İFO Endeksleri takip edildi. İFO İş Dünyası Güven Endeksi 94.6 ve İş Dünyası Beklentiler Endeksi 91.5 ile beklentilerin bir miktar üzerinde gelirken Mevcut Ev Koşulları Endeksi ise tahminleri karşılayamadı. Kurumdan yapılan açıklamada ise Brexit kaynaklı belirsizliklerin yüksek derecede olduğu vurgulanırken dördüncü çeyrekte hafif bir büyüme beklenildiği belirtildi.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 5,7744 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7748 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3985 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,4051 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7669, EUR/TL kuru 6,3986, GBP/TL kuru ise 7,3914 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Yurt içi tarafta önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Almanya İthalat Fiyat Endeksi ve Amerika’dan Mal Ticaret Dengesi verileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin konuşması takibimizde olacak.

28/10/2019 11:55