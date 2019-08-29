Creditwest Ekonomi Gündemi 29 Ağustos 2019

Piyasalarda ABD-Çin ticaret savaşına yönelik gelişmeler ve Brexit süreci izlenirken, yönünü aşağı çeviren dolar/TL kuru dün 5.80 seviyesinin altına geriledi. Haftanın 3. işlem gününde kur ilk yarıda en yüksek 5,8370'i görmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi ve daha sonra 5,80 seviyesinin altına geriledi. Son dönemde ciddi değer kaybı gözlenen TL dün gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı gösteren para birimi oldu.

Öte yandan dün gün içinde TÜİK tarafından açıklanan veriler ışığında bir önceki ay 80.7 olan Türkiye Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos ayında artış göstererek 87.10 olarak açıklandı. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın resmi rezerv varlıkları 99.4 milyar dolara ulaşarak bir önceki aya göre 3.1’lik bir artış gösterdi.

Yaşanan bir diğer gelişme ise ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili ikinci etap teslimatın başlaması sonrasında, Türkiye’ye yaptırım uygulanması için ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulunması kritikti. İleriki zamanlarda konuyla ilgili yaşanabilecek gelişmeler kur açısından oldukça önemli olacaktır.

Yurt dışı taraftaki gelişmelere baktığımızda ise Avrupa tarafında özellikle son zamanlarda açıklanan ekonomik verilerdeki olumsuz görünüm devam ederken dün gün içinde açıklanan Almanya İthalat Fiyat Endeksi’nin aylık bazda yüzde -0.2, yıllık bazda ise yüzde -2.1 ile beklentilerin altında gerçekleşerek bu olumsuz görünümün devam ettiğini gösterdi.

Brexit tarafında ise 31 Ekim'e kadar anlaşma sağlanamasa bile AB'den çıkmak isteyen Başbakan Boris Johnson ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı arasında gerçekleşen görüşmede; İrlanda sınır sorunu anlaşmadan çıkarılmadığı sürece Brexit anlaşmasının olmayacağını vurgulaması önemliydi. Ayrıca İngiltere siyasi tarafında erken seçim sesleri yükselirken Başbakan Johnson, erken seçim arayışında olmadıklarını ve 14 Ekim’e kadar parlamentonun toplanmasını istediğine yönelik haber akışları önemliydi.



Kur tarafına baktığımızda ise dünkü gününe 5,8343 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8235 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,4556 seviyesinden GBP/TL kuru ise 7,1151 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,8229 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,4532 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,1072 Seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde ise yurt içi tarafta Ticaret Açığı verisi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Almanya’dan işsizlik Oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi, Amerika’dan ise Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verileri takibimizde olacak.