Creditwest Ekonomi Gündemi 3 Eylül 2019

TÜİK’in dün açıkladığı rakamlara göre, Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yıllık bazda % 1.5 daraldı, GSYH bir önceki çeyreğe

göre ise % 1.2 arttı. İlk çeyrek büyüme verisi yıllık % eksi 2.6'dan % eksi 2.4'e, çeyreklik rakam ise % 1.3 artıştan % 1.6

artışa revize edildi. TÜİK verilerine göre gayrisafi Yurt İçi Hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi

olarak 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,5 azaldı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi

Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon TL oldu.

Öte yandan İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı İmalat PMI verisi ise Ağustos'ta 48'e yükselerek geçen yıl Temmuz'dan

bu yana en yüksek değeri alsa da 50 seviyesinin altında devam etmesi sektördeki daralmanın art arda 17 aydır

devam ettiğini gösterdi. Yurt dışı tarafta ise haftanın ilk işlem gününde Euro

Bölgesi’nde PMI rakamları takip edildi. Bölgenin en güçlü ekonomisi olan Almanya’da imalat satın alma Ağustos’ta

43,5 ile beklenti altında kaldı. Ocak ayı itibariyle büyüme eşiği olan 50,0 seviyesi altına gerileyerek daralma gösteren

imalat sektöründeki düşüş 2. yarıda hızlandı. Temmuz’da 43,2 olan oran Ağustos ayında 43,5 ile zayıf kalmaya devam

etti.

Bölge ekonomisindeki ekonomik zorluğun en çok hissedildiği Almanya ekonomisindeki daralma ve

sektörlerdeki zayıflık aşağı yönlü riskleri artırmaya devam etmekte. Bölgenin bir diğer ekonomisi olan Fransa’da

imalat PMI 51,1 İtalya’da üretim satın alma 48,7 ile beklentilerden iyi geldi.

İngiltere’de ise dün akşam Başbakan Boris Johnson acil olarak bakanlar kurulunu topladı. Toplantının ardından

yaptığı açıklamada; hiçbir koşul altında Brüksel'den bir erteleme daha istemeyeceğini, 31 Ekim'de ayrılacaklarını

belirtti. Bir ay önce göreve gelmesinin ardından AB ile yeni bir Brexit anlaşması ihtimalinin güçlendiğini savunan

Johnson, milletvekillerini, İngiltere'nin müzakere pozisyonunu zayıflatacak bir adım atmaktan kaçınmaya

çağırdı. Genel seçim istemedğini belirten Johnson, 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştirme sözünden

vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. Johnson, Brexit'i bir kez daha ertelemenin "anlamsız" olacağını da savundu.

USD/TRY: Türkiye'de dün açıklanan 2.çeyreğe ilişkin GSYİH %1.5 daralma gösterdi. Diğer önemli veri olan İmalat PMI ise 46.70'den 48.0'a yükselse de 50 bareminin altında kaldı. Bu gelişmeler sonrası ve Dolar Endeksindeki yükselişe rağmen USDTRY paritesi 5.7979 seviyesine kadar geri çekildi. Gün içerisinde, yurtiçinde açıklanan büyüme verisinin piyasa beklentilerine göre daha iyimser olarak algılanması ve 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan gerileme TL'de değer kazanımlarını destekleyen unsurlardandı. Ekonomik takvimde ise bugün saat 10:00'da Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranları açıklanacakken ABD tarafından gelecek olan İmalat PMI rakamları da kurda volatil işlemlere neden olabilir. Teknik olarak 5,8000 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarda 5,8800, 5,9000 ve 5,9200 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5,7500, 5,7200 ve 5,7000 destek seviyeleri izlenebilir.

EUR/USD: Dün Avrupa bölgesi’nde İmalat PMI verileri takip edildi. İmalat PMI rakamı Almanya'da 43.6'dan 43.5'e gerilerken, Euro Bölgesinde değişmeyerek 47.0 düzeyinde kaldı. PMI verileri sonrası ve 12 Eylül'de Avrupa Merkez Bankasının yapacağı toplantıda ek parasal genişlemeye gidileceği beklentisiyle EURUSD paritesi 1.0930 seviyesine kadar düştü. Bugün ekonomik takvimde ise ABD' tarafında açıklanacak olan İmalat PMI'ları paritede açısından takip edilmeli. Teknik olarak 1,2000 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarda 1,2100, 1,2150 ve 1,2180 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1980, 1,1940 ve 1,1870 destek seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD: İngiltere'de devam eden Brexit sürecine ve siyasi risklere yönelik belirsizlikler Sterlin fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Başbakan Boris Johnson tarafından dün acil olarak bakanlar kurulunun toplanması ve toplantının ardından yaptığı açıklamada hiçbir şekilde Brexit konusunda erteleme talep etmeyeceklerini ve 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden ayrılacaklarını belirtmesinin ardından Sterlin’de sert kayıplar yaşandı. Bugün ekonomik takvimde ise ABD' tarafında açıklanacak olan İmalat PMI'ları ve İngiltere’den gelecek olan İnşaat PMI datası da paritede oynaklıklara neden olabilir.

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