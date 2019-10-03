Creditwest Ekonomi Gündemi 3 Eylül 2019

Dolarda küresel değer kazancı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna ilişkin açıklamalarının ABD ile olası gerilim ortamına yönelik tedirginlik ile yükselen Dolar/TL 12 Eylül’den bu yana ilk kez 5,75 seviyesinin üzerini test etti. Yapılan açıklamaların ardından Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölge sağlanmasına yönelik operasyona ilişkin söylemlerinin öncekilere göre değiştiğini ve ABD ile uzlaşamayan Türkiye'nin artık yola kendi devam edeceği algısının oluştuğunu söyleyebiliriz.

Yurt dışı tarafta ise öncelikli olarak Brexit eksenli gelişmeler devam etmekte. Dün İngiltere Başbakanı Boris Jonhson, Brexit için nihai planını Avrupa Birliği’ne sundu ve bu planda; Kuzey İrlanda’nın 2025 yılına kadar Avrupa Birliği ile özel bir ilişki içinde olmasını öngördüğüne dair gelişmeler takip edildi. Ardından Başbakan Boris Johnson tarafında yapılan açıklamalarda Brexit için son planın Avrupa Birliği’ne sunulduğu ve bu planında kabul edilmemesi halinde anlaşmasız çıkışın gerçekleşeceğini belirtmesi kritikti. Günün devamında gelebilecek açıklamalar Pound varlıklarında olduğu kadar Euro varlıkları üzerinde de etkili olabilir.

Avrupa tarafında ise açıklanan PMI rakamlarında bir toparlanma sinyali vermesine rağmen genel görünüm itibariyle zayıf kalmaya devam etti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin açıklanan datalar ve Euro Bölgesi’ndeki siyasi belirsizliklerin yaratmış olduğu koşullar sonucunda yatırımların artırılması amacıyla mali teşvikler uygulanması çağrısında bulundu.

ABD tarafında ise dün takip edilen Tarım Dışı İstihdam datası 140 bin beklentilere karşın 135 bin ile beklentileri karşılayamadı. Bu arada bir önceki Ağustos ayı ADP Tarım Dışı İstihdam rakamlarının da 195 bin seviyesinden 157 bin seviyesine revize edildiği açıklandı. Son günlerde ABD’de açıklanan datalardaki bozulma sonrasında FED’in Ekim sonunda gerçekleştireceği toplantıya kadar açıklanacak verilerin yanı sıra siyasi ve küresel risk unsurlarına dair gelişmeler kritik önem taşımakta

Kur tarafına baktığımızda dünkü işlem gününe 5,7216 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7037 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,2516 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,0178 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7070, EUR/TL kuru 6,2535, GBP/TL kuru ise 7,0154, seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye tarafında Tüketici Fiyat Endeksi takip edilecekken yurt dışı tarafta ise İngiltere ve Euro Bölgelerinden Hizmet ve Bileşik PMI verileri, Amerika’dan ise İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verileri takibimizde olacak.

03/10/2019 11:47