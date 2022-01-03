Creditwest Ekonomi Gündemi 3 Ocak 2022

Creditwest Bank’tan herkese Merhaba,

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yılbaşından itibaren kurun bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. “Döviz kurunu yatay seyre geçirme ve altını sisteme kazandırma sürecini ne kadar hızlı yürütürsek, enflasyonu ve fahiş fiyat artışlarını kontrol altına alma mücadelemizde elimiz o derece kuvvetli olur. Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum.” Açıklamasını yapan Erdoğan, “Döviz kurunda yurt içi talepten kaynaklanan ani, sert ve rasyonel temeli olmayan iniş çıkışlar yaşanmasını engelleyecek tedbirleri aldık, alıyoruz.” Dedi.

TCMB piyasaya yaptığı 3. müdahalenin büyüklüğünü açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10 Aralık'ta yapılan üçüncü doğrudan döviz müdahalesinde 687 milyon dolar sattığını açıkladı.

Bugün TSİ 10:00’da Türkiye enflasyon verisi açıklanacak. Piyasa beklentisi enflasyonun yıllık %29’un üzerinde gelmesi. TÜFE'nin öncü göstergesi olan İstanbul enflasyonu Aralık ayında %34,18'e çıkmış durumda.

2021 yılını 13,400 seviyelerinde kapatan USDTRY, 2022 açılışını 13,450 seviyelerinde yaptı. Enflasyon verisi öncesi yukarı yönlü hareketlerle anlık olarak USDTRY 13,870 seviyelerinde bulunuyor. EURTRY 15,730 ve GBPTRY 18,717 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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03/01/2022 11:17