Creditwest Ekonomi Gündemi 31 Ekim 2019

Yurt içi tarafta dün açıklanan ekonomik verilerde ise Ekonomik güven endeksi Ekim'de bir önceki aya göre %4.5 artarak 89.8 seviyesine yükseldi.Endeks Mayıs'ta 77.5 ile geçen yılın Ekim ayından bu yana en düşük değeri almış, Haziran'da 83.4 değerine yükseldikten sonra Temmuz'da 80.7 seviyesine gerilemişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamasında Ekim verisi ile ilgili yapılan değerlendirmede, "Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı" denildi.

Öte yandan dün gündemde jeopolitik ve siyasi risklere yönelik haber akışları yer aldı. ABD Temcilciler Meclisi’nde Türkiye’ye yönelik 2 önerge sunuldu. 1915 Olaylarını ‘’Ermeni Soykırımı’’ olarak tanımlayan karar tasarısı ile Suriye’nin kuzeyine yapılan ‘’Barış Pınarı Harekatı’’ nedeniyle ‘’Türkiye’ye Yaptırım’’ tasarısı büyük oy çoğunluğuyla kabul edildi. Temsilciler Meclisi’nde yapılan bu oylamalara ise yurtiçi taraftan sert tepkiler geldi. ncak Temsilciler Meclisi’nde geçen bu 2 tasarının etkileri şimdilik sınırlı kalıyor.Bundan sonraki süreçte bu 2 önergenin Senato’da oylanması bekleniyor. Kabul olması halinde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunulacak.

Yurt dışı tarafına baktığımızda ise dün merakla beklenen en önemli gelişme FED’in vereceği faiz kararıydı. FED Ekim toplantısında beklentiye paralel olarak 25 bp faiz indirimine gitti. Böylece banka fonlama faizinde hedef aralığı yüzde 1.50 – 1.75 aralığına çekti. Yayınlanan karar metninde ise işgücü piyasası, istihdam ve İşsizlik tarafında güçlü seyrin korunduğunu ancak enflasyonda hedef seviye olan yüzde 2’nin altında kalmaya devam ettikleri belirtildi.

Ticaret savaşları tarafında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kasım ayının ortalarında yapılacak APEC Zirvesi’nde Çin ile bir anlaşmaya varabileceğine dair söylemleri iyimserliği destekledi. Bu gelişmelere karşın Çin tarafı ise; ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Şili’deki zirve kapsamında bir araya gelerek geçici bir anlaşmanın imzalanacağına dair söylemleri önemliydi.

Yurt dışı tarafta ise açıklanan ekonomik verilere göre Almanya İşsizlik Oranı yüzde 5, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 0.1 yıllık bazda ise yüzde 1.1 seviyesinde açıklanırken 2016 Kasım ayından bu yana en düşük seviyelerde gerçekleşti. Öte yandan ABD’de açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam 125 Bin artış gösterdi, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 3. Çeyrekte yüzde 1.6 beklentilere karşın yüzde 1.9 seviyesinde gerçekleşti .2019’un ilk çeyreğinde %3,1 ve 2. Çeyreğinde %2,0 büyüme gösteren ekonominin 3. Çeyrekte %1,6 büyüme göstermesi bekleniyordu, ancak %1,9 ile beklentilerden iyi geldi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe işlem gününe 5,7612 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7519 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3599 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,3567 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7158, EUR/TL kuru 6,3789, GBP/TL kuru ise 7,3856 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Yurt içi tarafta Ticaret Açığı ve Merkez Bankası Enflasyon raporu açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Euro bölgesinden Tüketici Fiyat Endeksi, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve İşsizlik Oranı, Almanya Perakende Satışları, ve Amerika’dan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verileri takibimizde olacak.

31/10/2019 10:23