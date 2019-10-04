Creditwest Ekonomi Gündemi 4 Ekim 2019

Dün gündemde öncelikli olarak Türkiye tarafında takip edilen enflasyon rakamları vardı. TÜİK tarafında açıklanan rakamlara göre TÜFE, Eylül ayında aylık %0,99 artış gösterdi. Yıllık TÜFE ise Ağustos'taki %15.01 seviyesinden 5 puanın üzerinde gerileyerek %9.26'ya düştü. Bu seviye Temmuz 2017 sonrası görülen en düşük seviye oldu. ÜFE ise yıllık %2,45’e gerileyerek Ekim 2016 sonrası en düşük seviyeye indi.

Enflasyonun Eylül ayında tahminlerin altında kalmasının ardından ilk tepki olarak gerileyen dolar/TL, TCMB'den beklentilerin üzerinde bir indirim gelebileceği endişesiyle yönünü tekrar yukarı çevirerek kademeli olarak 5.71'li seviyelere geldi.

Enflasyonun açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; enflasyonun tek haneye düşmesinin ardından enflasyonla mücadelede büyük bir kısmı geride bıraktıklarını, ve bundan sonraki hedeflerinin 2020 yılında enflasyonda %5 seviyesinin altına inmek olduğunu belirtti.

Yurt dışı tarafta ise Avrupa tarafında açıklanan PMI rakamları piyasaların odak noktasındaydı. Açıklanan rakamlarda; Almanya Hizmet Sektörü PMI rakamları 51.4 ile 2016 Eylül’den bu yana en düşük seviyelerde gelirken, Euro Bölgesi Hizmet Sektörü PMI rakamları yüzde 51.6, Bileşik PMI rakamları ise Eylül ayında 50.1 ile piyasa beklentilerin altında gerçekleşti.

Brexit tarafında ise İngiltere Başbakanı Boris Jonhson, Kraliçe Elizabeth’ten parlamentoyu 8 Ekim Salı günü yeniden askıya almasını isteyeceği ve parlamentonun 8 Ekim ile 14 Ekim Pazartesi günü arasında durdurulacağına dair gelen haber akışları kritikti. Bununla birlikte İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay, müzakerelerin teknik düzeyde devam ettiğini 31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği’nden ayrılacaklarına dair ifadeleriyle birlikte iki tarafında bir anlaşma üzerinde yoğun çalışmalar içinde olduğunun altını çizdi.

Kur tarafına baktığımızda dünkü işlem gününe 5,7070 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,6954 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,2504 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,0293 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,6917, EUR/TL kuru 6,2457, GBP/TL kuru ise 7,0266, seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Tarım Dışı İstihdam, Ticaret Dengesi, İşsizlik Oranı ve FED Başkanı Powell’ın konuşması takip edilmeli.

04/10/2019 10:05