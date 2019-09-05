Creditwest Ekonomi Gündemi 5 Eylül 2019

Türkiye tarafındaki gelişmelere baktığımızda dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Aylık fiyat gelişmeler raporu takip edildi. Açıklanan rapor Ağustos enflasyonunu değerlendirirken, yıllık bazda düşüşün devam ediyor olmasını; Türk lirasındaki istikrar, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve daralan iç talep koşullarına bağlarken; çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklediği belirtildi. Enflasyondaki yıllık düşüşte temel mal grupları ve enerji fiyatlarının belirleyici olduğu belirtildi.

Öte yandan dün Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıklamaları takip edildi. Pekcan’ın açıkladığı Ağustos 2019 verilerine göre;Temmuz ayında %8,32 oranla artmış olan ihracat rakamı; Ağustos ayında sadece yüzde 1,69 artış göstererek 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında ithalat ise yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar oldu.

Yurt dışı tarafta ise Euro Bölgesi’nden 1 Kasım'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin yerine geçmeye aday gösterilen Lagarde’ın dün Avrupa Parlamentosu Ekonomik İlişkiler Komitesi'nde yaptığı konuşma takip edildi. Christine Lagarde, euro bölgesi ekonomisinin kısa vadede zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve bu yüzden aşırı destekleyici para politikasının uzun süre daha devam etmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere tarafında ise İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile bir Brexit anlaşmasına varamaması durumunda, Brexit tarihini ertelemesini zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı. Avam Kamarasında dün akşam yapılan oylamada anlaşmasız Brexit’i engellemek için muhalefetin gündeme taşıdığı yasa tasarısı 299’a karşı 327 oyla kabul edildi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7280 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,6746 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,2617 seviyesinden GBP/TL kuru ise 6,9491 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,6561 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,2467 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 6,9238 Seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye de önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları, ve Ham Petrol Stokları, Almanya’dan ise Fabrika siparişleri verileri takibimizde olacak.