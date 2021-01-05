Creditwest Ekonomi Gündemi 5 Ocak 2021

Dün Türkiye tarafında 2020’nin son enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık ayında yıllık %14,60, aylık %1,25 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, %0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, %5,73 ile haberleşme ve %6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Dün ayrıca Türkiye tarafında İmalat PMI rakamı takip edildi. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Kasım’da 51,4 olarak ölçülen manşet PMI Aralık’ta 50,8’e geriledi. Son veri, faaliyet koşullarındaki iyileşmenin sürdüğüne işaret etse de, söz konusu iyileşme son 7 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi’nde ise imalat sektörü PMI Endeksi 2020'nin son ayında 2.5 yıldan fazla sürenin en iyi artışını kaydetti. Euro Bölgesi imalat PMI Endeksi 2020'nin Aralık ayında 55.2 değerini aldı, endeks önceki ay 53.8 olmuştu, beklenti 55.5'ti. Bu rakam Mayıs 2018'den beri görülen en yüksek seviye oldu. Bölgede imalat sektöründeki büyümeye 58.3 ile Almanya öncülük etti. Bu, yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. Fransa imalat PMI ise beklentiye paralel olarak 51.1 değerini aldı.

Amerika tarafında ise Kasım ayında gerçekleştirilen seçimlerde iki senatörlük koltuğu için verilen yarışta tarafların %50’lik oy oranına ulaşılamaması nedeniyle Georgia’da bugün ikinci tur seçimi gerçekleşecek. Demokratların seçimi önde bitirmesi durumunda 100 üyesi bulunan Senato’da her iki partinin de 50 sandalyesi olacak. Ancak böyle bir durumda başkan yardımcısı da eşitliği bozmak için oy kullanabildiğinden Senato’nun kontrolü Demokratlara geçmiş olacak. Demokratların üstünlüğü ile sona erebilecek seçimin yaşanması durumunda ise Biden’ın çok daha rahat ve hızlı karar almasına olanak sağlanmış olacak.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,3807 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,4198 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,0878 GBPTL kuru ise 10,0679 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,4237 EUR/TL kuru 9,1094 GBP/TL kuru ise 10,0922 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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05/01/2021 09:18