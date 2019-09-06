Creditwest Ekonomi Gündemi 6 Eylül 2019

Türkiye tarafındaki gelişmelere baktığımızda açıklanan olumlu makro verilerin ardından haftabaşından bu yana TL'de gözlenen değer kazancı eğilimi, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik açıklamaları ile terse dönse de kurda yükseliş sınırlı kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacılar konusunda Türkiye'nin Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyadan gerekli desteği alamadığını, almak için de kapıları açmak zorunda kalabileceklerini söyledi. Dün güne 5.65'li seviyelerden başlayan ve Erdoğan öncesi 5.67'li seviyelerde işlem gören dolar/TL kuru, açıklamaların ardından ise yönünü yukarı çevirerek 5.70 seviyesine kadar yükseldi.

Öte yandan dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Buna göre, 29 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 1 milyar 30 milyon dolar azalışla 75 milyar 796 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 23 Ağustos'ta 76 milyar 826 milyon dolar seviyesindeydi.

Yurt dışı tarafta ise Amerika’dan açıklanan ekonomik verilerde özel sektör istihdam verisi Ağustos’ta 148 bin beklentisini aşarak 195 bin ile Nisan ayı sonrası en yüksek seviyede geldi. Temmuz rakamları ise 156 binden 142 bine aşağı yönlü revize edildi. ABD’de bugün ise tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Temmuz’da 164 bin artan istihdamın Ağustos’ta 160 bin artması, işsizlik oranının ise % 3.7’de kalması bekleniyor.

İngiltere tarafında ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü dün yaptığı açıklamada, İngiliz parlamenterlerin erken seçimi reddetme durumunun sürdürülemez olduğunu belirtti. Hatırlanacağı üzere İngiliz Parlamentosu yapılan oylamada Johnson'ın 31 Ekim'de planlanan Brexit'ten iki hafta önce erken seçim talebini reddetmişti. Yapılan açıklamalarda Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkanlar, seçimleri desteklemeden önce Brexit'in ertelenmesini sağlamak istediklerini belirttiler.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,6561 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,6941 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,2832 seviyesinden GBP/TL kuru ise7,0180 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,6908 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,2860 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,0137 Seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde yurt içi tarafta Hazine Nakit Dengesi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Euro Bölgesi’nden Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Almanya Sanayi Üretimi, Amerika’dan Tarım Dışı İstihdam verileri ve FED Başkanı Powell’ın konuşması takibimizde olacak.