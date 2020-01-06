Creditwest Ekonomi Gündemi 6 Ocak 2020

Piyaslardaki gelişmelere baktığımızda öncelikli olarak Cuma günü KKTC enflasyon rakamları takip edildi. Açıklanan rakamlara göre 2019’un enflasyon oranı yüzde 11.66, Aralık ayı enflasyonu 1.33 olarak açıklandı. Bu bağlamda 2019’un 12 aylık toplam enflasyonu yüzde 11.66 oldu. 2019 yılının ilk 6 ayında enflasyon oranı yüzde 7.57 olarak tespit edilmişti. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 392 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Türkiye tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz Cuma, Türkiye’de de Enflasyon rakamları takip edildi. TÜİK verilerine göre TÜFE, yılın son ayında aylık %0,74 artışla %11,84 olurken ÜFE aylık %0,69 artışla %7,36 ve çekirdek enflasyon %9,81 oldu. 12 aylık ortalama ise %15,18 oldu. Yılın ilk işlem gününe 5,95 seviyesinde yatay başlayan USD/TRY kuru gerek Cuma günü açıklanan enflasyon verisi gerekse hem iç hem de küresel gelişmelerin etkisiyle 5,97’ye çıkarak son ayların zirvesini gördü. Gram Altın ise 296 TL ile tarihi rekor kırdı.

Öte yandan Cuma günü Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamada 2018 yılında kırılan ihracat rekorunun 2019 yılında geçildiği ve 2019 yılı ihracat rakamının yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olduğu belirtildi.

Küresel piyasalara baktığımızda ABD'nin düzenlediği hava saldırısında İran'ın en önemli askeri yetkililerinden birinin öldürülmesi ve bunun sonucu bölgede tansiyonun artmasından dolayı endişelerin yoğunlaşması ile birlikte yatırımcılar genel olarak daha temkinli davranmaya başlayarak risk almaktan uzaklaştı. Yaşanan bu gerilimden en çok altın kazançlı çıktı, ayrıca petrol fiyatları da yükseldi.

Öte yandan yaşanan bu olayın yankıları hafta sonu da devam etti. İran ve Irak'tan hafta sonu ardı ardına önemli açıklamaların geldiği gözlendi. Bu bağlamda İran hükümeti, nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya alma kararı aldığını duyurdu. İran hükümeti yayımladığı bir bildiride " Artık nükleer faaliyetlerde hiçbir sınırlandırmayı tanımadıklarını, bundan sonra İran'ın tüm nükleer çalışmaları kendi teknik ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyeceğini belirterek nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alındığını bildirdi. Öte yandan yapılan açıklamlarda İran, halihazırda intikam için 35 ABD hedefinin belirlendiğini ve Tel Aviv'in de hedefler arasında olduğunu duyurdu. Bununla birlikte bir gelişme de Irak'ta yaşandı. Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkedeki varlığını ele almak için toplandı. Meclisin, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Bu gelişmelerle ilgili olarak ABD tarafından da sert açıklamalar gelmeye devam etti. Trump, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğer İran herhangi bir ABD varlığını hedef alırsa, hızlı, geri adım atmadan ve belki de orantısız bir şekilde geri cevap vereceklerini ve ayrıca gazetecilere yaptığı açıklamalarda; Irak ABD askerlerini çıkartırsa ağır yaptırımlar uygulayacaklarını belirtti. Öte yandan İran’ın ABD'lilere veya ABD unsurlarına saldırması durumunda İran'a ait 52 hedefi vurmak üzere tespit ettiklerini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından ise NATO'dan da bir açıklama geldi. NATO, ABD'nin İranlı General Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da oluşan kritik durumu görüşmek için Brüksel'de acil bir toplantı gerçekleştirecek."

Yurt dışı tarafta açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ise Almanya İşsizlik Oranı %5 ile piyasa beklentilerine paralel açıklanırken İşsizlik Oranı Değişimi ise Aralık ayında 8 bin seviyesinde artış gösterdi. Avrupa tarafında açıklanan diğer bir veri ise, İngiltere İnşaat PMI rakamlarıydı ve Aralık ayında 45.9 beklentilere karşın 44.4 seviyesinde açıklandı.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 5,9644 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9723 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,6662 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,8161 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9730, EUR/TL kuru 6,6655, GBP/TL kuru ise 7,8092 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Euro bölgesi’nden Üretici Fiyat Endeksi, İngiltere’den Bileşik PMI verisi ve yine İngiltere ve Euro Bölgesi’nden hizmet PMI verileri takip edilmeli.

06/01/2020 12:13