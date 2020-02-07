Creditwest Ekonomi Gündemi 7 Şubat 2020

Küresel piyasalarda ABD-İran gerginliği ve koronavirüs gibi beklenmedik gelişmeler risk iştahında ara ara düşüşe neden olurken hisse senetlerindeki gerileme ise sınırlı kaldı. Gelişen ülke paralarının çoğu geçen ay içinde sınırlı düşüş yaşarken Türk lirası da Ocak ayını kayıpla kapattı. Şubat ayının ilk işlem haftasında 5,96-5,9850 aralığında çok sınırlı bantta fiyatlanan Dolar/TL kuru dün de 5,99’a doğru hareketine devam etti.

Avrupa tarafına baktığımızda dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde Avrupa Parlamentosunda bir konuşma gerçekleştirdi. Lagarde negatif faiz boyutuna geçen gevşek para politikaları hakkındaki eleştiriler konusunda geri adım atılmaması gerektiğini ve ECB'nin aksiyon alanının belirgin bir şekilde daraldığını ifade etti. Lagarde'ın güvercin yorumlarıyla birlikte Euro Dolar paritesi 1.10 seviyesinin altında doğru geriledi.

Ayrıca Brexit sonrası ticaret görüşmeleri ve Birleşik Krallık'taki siyasi gelişmeler avrupa gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler ve İngiltere'nin birleşiminden oluşan Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrılsa da, İskoçya'dan yükselen bağımsızlık sesleri, piyasalar için politik ve ekonomik risk olarak öne çıkıyor.

ABD tarafında ise işsizlik maaşı başvuruları son haftada 15 bin kişi azalarak 217 binden 202 bine geriledi, bu rakam Nisan sonrası en düşük rakam oldu.

Son 10 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının 4 haftalık ortalaması da 211,75 oldu.

Öte yandan Beyaz saray tarafında Ticaret anlaşması konusunda yapılan bir açıklama takip edildi. Yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping geçtiğimiz ay yaptıkları telefon görüşmesi ile, birinci aşama ticaret anlaşmasının yükümlülüklerine yönelik bağlılıklarını gerçekleştirdikleri telefon konuşması ile yeniden doğruladılar. Açıklamada, Trump'ın koronavirüs konusunda "Çin'in gücüne olan güvenini de" ifade ettiği bildirildi.

Bugün Amerika tarafındaki günün en önemli verisi ise Tarım dışı istihdam verisi olacak. Amerika'da genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ekonomik aktivitedeki durumunu göstermesi bakımından Fed ve piyasa tarafından takip edilen önemli bir göstergedir. Açıklandığı döneme ait olarak tarım sektörü dışında istihdam edilen kişi sayısını gösteren verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. 2019 yılı Ocak ayında 304 bin kişilik istihdam yönünde açıklanacak veri kasım ayında 266 bin kişilik ve en son aralık ayında 145 bin seviyesinde geldi. 2020 yılı Ocak ayına yönelik açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verisinin piyasada oluşan beklentisi 160 bin yönünde.

Kur tarafına baktığımızda ise dün güne 5,9804 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9887 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5762 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,7437 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9860, EUR/TL kuru 6,5660, GBP/TL kuru ise 7,7450 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Hazine Nakit Dengesi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan tarım dışı istihdam ve İşsizlik Oranı takibimizde olacak.

07/02/2020 13:24