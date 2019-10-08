Creditwest Ekonomi Gündemi 8 Ekim 2019

TL varlıklarında geçtiğimiz hafta pozitif bir eğilim görülmesine rağmen bu haftanın ilk işlem gününde ABD ile Türkiye arasında yaşanan gelişmeler piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Beyaz Saray tarafının yaptığı ABD Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine planladığı operasyonu desteklemeyeceği ve bu operasyona dahil olmayacağını açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamalarda ise Suriye bölgesinde ABD askerlerinin bulunmasının saçma olduğunu ve artık bölgedeki sorunlarla Türkiye, İran ve Rusya’nın ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün ABD Başkanı Trump’la Kasım ayında yüz yüze bir görüşme olacağını ve ikili ilişkilerde F35 konusu başta olmak üzere birçok konunun konuşulacağını belirtti. Bununla birlikte Erdoğan’ın, F-35 konusunda ödemeleri düzenli yapmaları ile parçaların gelmesine rağmen bu konunun çok uzamasına değinmesi tedirginlik yarattı.

Dün Beyaz Saray’ın ABD kuvvetlerinin çekilme sürecinin başlayacağını, ancak operasyona destek vermeyeceğini açıklamasının ardından Dün akşam çok önemli bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump dün sabah yaptığı açıklamalarından vazgeçerek akşam Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yapacağı askeri operasyonla ilgili yeni ve sert bir açıklama içeren tweet mesajı attı. Trump Twitter’dan paylaştığı mesajda “Türkiye sınırları aşarak düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim, daha önce yaptım” tehdidinde bulundu. Atılan bu tweetin ardından Dolar/TL anında 5.80 seviyesinin üstüne sıçradı. Gün içerisinde konuyla ilgili gelebilecekaçıklamlar kur açısından oldukça önemli olacaktır.

Öte yandan Avrupa’nın lokal sorunu haline gelen Brexit meselesine dair gelişmeler yine bölgede ön planda takip edilen haber akışları arasındaydı. Gün içinde açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Sözcüsü, Kuzey İrlanda’da farklı bir gümrük bölgesi görmeyi istemediklerini, Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varmak için görüşmeye hazır olduklarını belirtmesi önemliydi. Bu konuya dair ise Başbakan Johnson’ın, 31 Ekim’de AB’den ayrılacaklarını deklare etmesi yine belirsizlikleri canlı tutan açıklamalar olarak dikkatleri çekmekte.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7123 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8408 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,4082 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,1767 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,8448, EUR/TL kuru 6,4162, GBP/TL kuru ise 7,1882 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Almanya’dan Sanayi Üretimi, İngiltere Merkez Bankası Başkanı’nın konuşması ve Amerika’dan Üretici Fiyat endeksi ile FED Başkanı Powell’ın konuşmaları takibimizde olacak.

08/10/2019 08:41