Creditwest Ekonomi Gündemi 8 Ocak 2020

Çin'de şu ana kadar 563 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı tedavi geliştirilmeye çalışılırken, Dünya Sağlık Örgütü bunun çok yakın bir tarihte olmayabileceğine işaret etti. DSÖ'nün Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan, koronavirüs için "kanıtlanmış, etkili bir ilaç bulunmuyor" açıklamasını yaptı. Ryan, geliştirilen tüm ilaçları sistematik olarak gözden geçireceklerini ve klinik deney protokollerini tüm dünya ile paylaşacaklarını ifade etti. Bu arada Vaka sayısı da artmaya devam ediyor. Çin'de teyit edilen vaka sayısı 3.859'u ağır 28.018'e yükseldi

Çin Merkezli Yaşanan bu salgın Ticaret anlaşmasını da etkilemiş durumda. ABD Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, bu hafta yaptığı açıklamada salgının ABD ekonomisine yansımasının "asgari düzeyde" olacağını öngörmüş, birinci faz ticaret anlaşması ile Çin'e yapılacak ihracatta beklenen tırmanışın salgın nedeniyle biraz daha uzun sürede gerçekleşeceğini belirtmişti. Çin'den ise dün bazı ABD ürünlerine yönelik bir tarife adımı geldi. Çin, ABD'den ithal edilen 75 milyar dolar değerindeki bazı ürünlere uygulanan ilave tarifeleri 14 Şubat itibarıyla yarı yarıya düşüreceğini duyurdu. Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı tarifelerin %10'dan %5'e, bazılarının da %5'ten %2,5'e düşürüldüğü belirtildi.

Açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ise dün öncelikli olarak ABD’den tarım dışı istihdam verisinin öncü verisi olarak kabul edilen Ocak ayı ADP özel sektör istihdam rakamları takip edildi.

ADP özel sektör istihdam Ocak’ta 156 bin beklentisini aşarak 291 bin ile son bir yılın en yüksek seviyesinde geldi.

2019’a 300 bin rakamıyla başlayan veri yıl içindeki en kötü performansını 41 bin ile Mayıs ayında göstermiş ve yılı 199 bin ile tamamlamıştı. ABD’de özel sektör istihdam yıl içinde düşüşler yaşasa da güçlü kalmaya devam etti.

Öte yandan dün Euro Bölgesi PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nin en güçlü ekonomisi olan Almanya’da 2019 yılı oldukça zorlu geçmiş ve büyüme ise son yılların en durgun dönemini geçirmişti. Büyümenin öncü göstergelerinden olan PMI rakamlarından dün Almanya Bileşik Satın Alma PMI Ocak’ta 51,2’ye yükselerek Ağustos ayı sonrası en yüksek seviyeye çıktı. Ağustos’ta 51,7 olan PMI 48,9’a düşerek daralma bölgesine geçmişti ve Ocak’ta ise 5 ayın zirvesine çıktı. Hizmet PMI ise Ocak’ta ilk veriye göre değişmeyerek 54,2 ile Ağustos 2019'dan beri en yüksek seviyede gerçekleşti.

Euro Bölgesi’nde ise Bileşik Satın Alma PMI verisi Ocak’ta 51,3’e yükselerek Ağustos sonrası en iyi artışını gösterirken Hizmet PMI 52,5’e yükseldi.

Kur tarafına baktığımızda ise dün güne 5,9515 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9818 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5806 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,7740 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9804, EUR/TL kuru 6,5776, GBP/TL kuru ise 7,7619 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan İşsizlik Haklarından yararlanma başvuruları ve Avrupa Merkez Bankası aylık raporu takibimizde olacak.

06/02/2020 10:10