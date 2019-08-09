Creditwest Ekonomi Gündemi 9 Ağustos 2019

Türkiye tarafındaki gelişmelere baktığımızda son zamanlarda ABD ile ikili ilişkilerde görülen toparlanma, olası yaptırım kararlarını zayıflatırken TL varlıklarının pozitif eğilimde kalmasını desteklemekte. Keza bu hafta enflasyon rakamları ve sonrasında Türkiye Cumhutiyeti Merkez Bankası’nın brüt rezervleri artırmaya yönelik attığı adımlar kur fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketi desteklemekte.

Öte yandan dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nin haftalık yayınladığı para ve banka istatistik raporuna göre yabancı yatırımcı 2 Ağustos’la biten işlem haftasında net 76.9 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Aynı haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları 942 milyon dolar azalarak 185.711 milyar dolara geriledi, ancak döviz mevduat hesapları en yüksek seviyelerini korumaya devam etti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri ise 2 Ağustos haftasında 75 milyar dolardan 75.4 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışı tarafta ki gelişmelere baktığımızda ise özellikle Ticaret savaşları eksenli gelişmeler gündemde kalmaya devam etmekte. ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair son günlerde artan tedirginlik sürekliliğini korumakta. İki ülke arasında ticaret anlaşmasını olumsuz etkileyecek, tehditkar açıklamalar piyasalarda volatil hareketlere neden olmakta. Son olarak dün ABD Yönetimi tarafından 13 Ağustos’tan itibaren yürürleğe girecek olan kararlarında kamu kurumlarının; Huawei ve Dahau Technology gibi 6 tane Çin firmasından telekomunikasyon ekipmanı almayacaklarını açıklandı

Ayrıca Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Trump’ın, Çin ile ticarette yaşanan gerilime piyasanın verdiği reaksiyonun olağan bir durum olduğunu ve ABD ekonomisinin bu durum karşısında güçlü taraf olduğunu vurgulaması dikkatleri çekti

Günün önemli açıklaması ise İngiltere Başbakanı Boris Johnsonn tarafından yapıldı. Johnsonn, Brexit sonrasında genel seçime gidileceğini açıklaması ile birlikte hali hazırda var olan belirsizlik ortamını daha da arttırma durumunu ortaya çıkarmış oldu.

İngiltere cephesinde siyasi gelişmelerin dışında dikkatler bugün açıklanacak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, İmalat Üretimi ve Ticaret Dengesi datalarında olacaktır.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,4807 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,4841 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,1348 seviyesinden GBP/TL kuru ise 6,6593 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,4774 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,1341 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 6,6516 Seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye tarafında Cari hesap verisi ve Yıl sonu tahmini Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Almanya’dan Ticaret Dengesi, Amerika’dan Üretici Fiyat Endeksi ve İngiltere’den Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, İmalat Üretimi ve Ticaret Dengesi verileri takibimizde olacak.