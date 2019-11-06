Creditwest, KTEV aracılığıyla burs katkısı sağlamaya devam ediyor

Creditwest Bank, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) aracılığı ile burs imkânı sağlamaya devam ediyor.

Creditwest Bank ve KTEV arasında “KTEV-Creditwest Eğitim Bursu” protokolü bugün Creditwest Bank Genel Müdürlüğü’nde imzalandı.

İlgili imza törenine Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, ile bankanın diğer yetkilileri katıldı.

Zaheer, geçen yıl 25 öğrenciye burs katkısı koyduklarını, bu yıl da desteğe devam ederek projelerini geleneksel hale getirmek istediklerini belirtirken, KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Örs de Creditwest Bank’a eğitime, ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilerine eğitim sağlamak için verdiği destek için teşekkür etti.

06/11/2019 20:10