Creditwest Tiyatro Kulübü, kanser hastaları yararına sahne aldı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
29/01/2025

Creditwest Tiyatro Kulübü, kanser hastaları yararına sahne aldı

Creditwest Tiyatro Kulübü, geçen akşam Kanser Hastaları Yardım Derneği (KHYD) yararına sahne aldı. Erdoğan Kavaz’ın yazıp yönettiği “Drama Latte” adlı komedi oyunu, Lefkoşa’da KTÖS Konferans Salonu’nda izleyiciyle  buluştu.

Yapılan açıklamaya göre Creditwest Tiyatro Kulübü, bu proje kapsamında toplam sekiz oyun sahneleyecek ve elde edilen tüm gelir Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne bağışlanacak.

İkinci oyun, yarın akşam KTÖS Konferans Salonu’nda sahnelenecek.

Biletler, tüm Creditwest Bank şubelerinden ve oyun günü kapıdan temin edilebiliniyor.

“Drama Latte" oyunu, 12 ve 19 Şubat’ta Lefkoşa’da KTÖS Konferans Salonu’nda; 26 Şubat’ta Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nde;  4 Mart’ta Mağusa KÜKOM’de, 11 Mart’ta Güzelyurt Belediyesi AKM’de ve 18 Mart’ta Lefkoşa KTÖS Konferans Salonu’nda sahne alacak.

Tüm oyunlar, saat 20.00’de başlayacak.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Creditwest Tiyatro Kulübü, kanser hastaları yararına sahne aldı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.