Creditwest Tiyatro Kulübü’nden Kahkaha Dolu Gece!

Tiyatro severler hem güldü hem de iyiliğe ortak oldu.

Creditwest Bank çalışanlarından oluşan Creditwest Tiyatro Kulübü, geçtiğimiz akşam Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına sahneye çıktı. Erdoğan Kavaz’ın yazıp yönettiği “Drama Latte” adlı komedi oyunuyla izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatan ekip, KTÖS Konferans Salonu’nda müthiş bir performans sergiledi.

45 dakikalık oyun boyunca salondan alkışlar ve kahkahalar eksik olmazken, seyirciler adeta bir eğlence fırtınasının içinde buldu kendini. Samimi ve profesyonel oyunculuklarıyla büyük beğeni toplayan Creditwest Tiyatro Kulübü, sanatın iyilikle buluştuğu bu özel gecede unutulmaz bir gösteriye imza attı.

Bu anlamlı proje kapsamında toplam 8 oyun sahnelenecek ve elde edilen tüm gelir Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne bağışlanacak. İlk oyunun yoğun ilgi görmesiyle birlikte, tiyatroseverler şimdiden bir sonraki gösterimi sabırsızlıkla bekliyor. İkinci oyun, 30 Ocak Perşembe akşamı yine KTÖS Konferans Salonu’nda sahnelenecek.

Sanatı toplumsal faydayla buluşturan bu özel etkinliği kaçırmak istemeyenler için biletler hızla tükeniyor! Biletler tüm Creditwest Bank Şubelerinden ve oyun günü kapıdan temin edilebilir. Hem kahkaha dolu bir akşam geçirmek hem de anlamlı bir bağışa katkı sağlamak isteyenler şimdiden yerlerini ayırtmalı!

"Drama Latte" oyun tarihleri:

30 Ocak, 12, 19 Şubat - 20.00 - Lefkoşa KTÖS Konferans Salonu

26 Şubat - 20.00 - Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi

4 Mart - 20.00 - Mağusa KÜKOM

11 Mart - 20.00 - Güzelyurt Belediyesi AKM

18 Mart - 20.00 - Lefkoşa KTÖS Konferans Salonu

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