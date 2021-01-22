Creditwest’in Üreticilerimize Desteği Devam Ediyor

Kuzey Kıbrıs’ta 26 yıldır halkın her kesimine bankacılık hizmeti sunan Creditwest Bank, ülkede tarım sektörünün ve tüm paydaşlarının sürdürülebilir kalkınması için gereken finansmanı sağlamaya devam ediyor.

Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği ile birlikte ilkini geçen yıl gerçekleştirdiği yeni finansal iş modeli protokolüne bu yıl 2. kez imza koydu. İlgili işbirliğinde Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği, TÜK ve CyproChips LTD. taraflar olarak Kuzey Kıbrıs’ın ihtiyacı olan patates üretimini karşılamaya çalışıyor.

Bu işbirliği sayesinde sanayilik patates üreten üreticiler, rekoltelerini Toprak Ürünleri Kurumu’na teslim ederken, rekolteden doğan alacaklarını anında Creditwest Bank’tan tahsil ediyor. Böylelikle, patates üreticileri bir sonraki hasat dönemine erkenden hazırlanarak işlerini büyütebilme imkanı buluyor.

İlgili işbirliği sözleşmesine Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Cyprochips Ltd. Direktörleri Günel Yücener ve Güven Yücener imza koydu.

HALKSEVEN: SANAYİ TİPİ PATATESTE YAŞANAN VERİMİ BUGÜN TEKRARLANAN İŞBİRLİĞİNE BORÇLUYUZ

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven yaptığı konuşmada, bu yılın patetes üreticileri için zor bir yıl olduğunu, sofralık patates satışında pandemi sebebiyle zorluk yaşasalar da sanayi tipi patateste göreceli olarak daha iyi bir verim yakaladıklarını belirtti. Halkseven, sanayi tipi patateste yakalanan bu verimli çalışmayı 2 yıldır bugün tekrar imzalarını attıkları işbirliği modeli ile yakaladıklarını söyledi. Halkseven, bu işbirliğini sağlayan Sanayicimize, Creditwest’te ve Toprak Ürünleri Kurumu’na teşekkür etti.

YÜCENER: BU İŞ MODELİ İLE ÜRÜNÜ PİYASADAN BULMA, ÖDEME VE ÜRETİCİNİN ÜRETME KAYGISI ORTADAN KALKTI

Cyprochips Ltd. Direktörleri Günel Yücener ve Güven Yücener ilgili imza töreninde yaptıkları konuşmada, gerçekleşen yeni iş modelinde; ürünü piyasadan bulma, ödeme ve üreticinin üretmeye devam etme kaygılarının ortadan kalktığını belirtti. TÜK ve Creditwest’in garanti sağladığı bu modelde herkesin kendi işine odaklanarak ortak paydada buluştuğunu belirten Yücener, bu işbiliğini sağlayan üreticimize, TÜK ve Creditwest Bank’a teşekkür ederek iş modelinin genişletilerek devam etmesi arzusunda olduklarını söyledi.

ADAHAN: TÜK OLARAK DENGELEYİCİ GÖREVİ İLE PİYASADAKİ ARZ VE TALEBİ BULUŞTURARAK PROJEDE BAŞARILI OLDUK

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan törende yaptığı konuşmada 2 yıldır TÜK, Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği ve Cyprochips firması ile sağlanan yeni çalışma modelinde arz ve talep dengesinin sağlandığını gördüklerini ve bu başarılı modelin devamı için TÜK olarak yine ilgili protokole imza attıklarını belirtti. Geçmiş yıllarda Cyprochips firmasının ürün talebini piyasadan karşılayamama gibi sorunlarının yeni iş modeli ile ortadan kalktığını belirten Adahan, üreticilerimizin dengeli ve yeterli bir şekilde üretim yapması ile arz talep dengesinin sağlandığını söyledi. ‘TÜK olarak bu arz ve talebi ortada buluşturarak, dengeleyici görevi ile bu projede başarılı olduk.’ diyen Adahan, ülkenin ve tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu piyasa koşullarında hizmetlerine devam eden Cyprochips firması ile üreticilere tekrardan teşekkür etti. Adahan, TÜK kurumunun yaşanan bu süreçte üstlendiği misyon ve geçirmekte olduğu zor mali yapının herkesin bilgisinde olduğunu belirterek kuruma sağladığı finansal destek ile bu işbirliğinde üretici ve Sanayicinin riskini alarak elini taşın altına koyan Creditwest Bank’a da ayrıca teşekkür etti. Adahan konuşmasının sonunda bu tür projelerin devamını dilediklerini ve sofralık patates için de bu çalışma modelinin gerçekleşmesini temenni ettiklerini söyledi.

ZAHEER: ÜRETİCİNİN HAKKINI ZAMANINDA VE TAM OLARAK ALMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın 6 yıl önce yeni bir vizyon ile Kıbrıs’ta tarım alanında destek vermeye karar verdiğini belirterek TÜK’e sağlanan finansal desteğe geçen yıl Patestes Üreticileri ile yaptığı protokolü eklediklerini söyledi. Creditwest Bank olarak üreticinin hakkının zamanında ve tam olarak alması gerektiğine inandıklarını belirten Zaheer, zamanında ödeme yapıldığı zaman üreticinin daha verimli ve motive olarak üretime devam edebildiklerini ekledi. Geçtiğimiz bu dönemde Creditwest Bank’ın gıda üretimi sektöründeki paydaşlarından çok şey öğrenerek hizmetlerini gelirştirmeye devam ettiklerini söyledi . Üretim alanında projelere açık olduklarını ekleyen Zaheer, ‘Tarımın önemine ve üretimin önemine inanıyoruz ve inanmaya da devam edeceğiz.’ diyerek işbirliğinin hayırlı olmasını diledi.

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22/01/2021 16:40