Creditwest'liler yaz partisinde doyasıya eğlendi

Bankacılık sektöründe ilklerin öncüsü Creditwest Bank, çalışanlarının motivasyonunu ve şirket içi iletişimini artırmak için düzenlediği ve pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan, aktivitelerin en sevilenlerinden biri olan Yaz Partisini geçtiğimiz gün Escape Beach Club’ta gerçekleştirdi. İlgili geceye Genel Müdürlük, 13 şube, Creditwest Insurance ve Creditwest Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çalışanlarından 200’e yakın Creditwest’li etkinlikte kaynaşma fırsatı bularak doyasıya eğlendi. Ayrıca Yaz Partisine bu yıl creditwest’te staj yapan 13 genç stajyer de katılma imkanı yakaladı.

Creditwest Yaz Partisi’nde Creditwest’in Enleri de ödüllerini aldı. Şirket içinde anketle belirlenen Creditwest En’leri 13 kategoriden oluşmaktaydı.

En meraklı ödülünü Kezban Çeto, en fanatik ödülünü Necati Kocatürk, en yardımsever ödülünü İbrahim Kortaş, en güler yüzlü ödülünü Serap Dönmez, en müşteri odaklı ödülünü Serkan Kuzhan, en sosyal ödülünü Gamze Fuat, en centilmen ödülünü Doğan İnal, en süslü ödülünü Sıla Batıhanlı, en neşeli ödülünü Özdehan Mine Kaya, en bakımlı ödülünü Fatma Zorlu Çelebi, en şık erkek ödülünü Mehmet Sofular, en şık bayan ödülünü Hicran Kanat ve en karizmatik ödülünü de Mazher Zaheer aldı.

Creditwest Bank, bu yıl 10. kez sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği “Kendimi Denemek İstiyorum” ve “Software Genius” staj programını tamamlayan gençleri de etkinliğe dahil ederek Creditwest ailesi ile kaynaşmalarına imkan sağladı.

Her geçen gün büyüyen ve ekibine yeni üyeler katan Creditwest Bank ailesi her yıl düzenledikleri Yaz Partisinde eğlenerek takım ruhunu güçlendirme imkanı buldu.

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15/08/2022 16:07