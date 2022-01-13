Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında enflasyona dair açıklamalar yaptı. Erdoğan enflasyonda ekonominin gerçekleriyle uyuşmayan şişkinlik olduğunu söyledi. Ayrıca Temmuz'da enflasyona ve şartlara bakarak çalışanların durumunu yeniden değerlendireceklerini belirtti.



ABD’de tüketici fiyatları 39 yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD’de TÜFE Aralık ayında yıllık %7 oranında yükseldi. ABD Başkanı Biden, "Enflasyon, salgının neden olduğu ekonomik çöküşü atlatırken, hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun." ifadesini kullandı. Bayaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, enflasyonda gelecek aylarda bir yavaşlama beklendiği ve Başkan Joe Biden'ın en büyük önceliğinin Amerikan halkı için maliyetleri düşürmek olacağı belirtildi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Ocak sayısını yayımladı. ABD Merkez Bankası, ülke ekonomisinin 2021'in son haftalarında "ılımlı" hızda büyüdüğünü belirterek, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve iş gücü sıkıntısının büyümeyi kısıtlamayı sürdürdüğünü bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bu yıl daha fazla belirsizlik ve risk öngördüklerini açıkladı. Georgieva, toparlanmanın zayıflayacağından endişe duyduklarına işaret ederek, dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin'in yazdan bu yana yavaşladığını ve Kovid-19 salgınında Omikron varyantının ortaya çıktığını anımsattı.

Bugün Türkiye sanayi üretim endeksi, ABD ÜFE ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Akşam saatlerinde ABD enflasyon verilerinin ardından 13,168 seviyelerine kadar geri çekilen USDTRY, sabah saatlerinde tekrardan yukarı yönlü hareket ediyor. Açılışı 13,216 seviyelerinde yapan USDTRY anlık olarak 13,650 olarak fiyatlanıyor. EURTRY 15,620 ve GBPTRY 18,717 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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13/01/2022 09:52