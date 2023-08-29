Crespo için veda vakti

Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun Fenerbahçe’den ayrılması gündemde. Sezon yapılanmasında düşünülmeyen futbolcu, İtalyan ekibi Genoa ile görüşüyor.

Sezon planlamasını tamamlayan Fenerbahçe, kadroda yer bulamayan isimler ile ayrılmak için gün sayıyor.

Diego Rossi, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro ve Serdar Dursun'un ardından, Miguel Crespo'nun da ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İtalyan Kulübü Genoa, Portekizli oyuncuya talip oldu. Crespo'nun transferi konusunda Fenerbahçe yönetimi ile görüşmelerde aşama kaydedildi.

Transfere sıcak bakan Crespo’nun kısa süre içinde veda etmesi bekleniyor.

İsmail Kartal’ın 2’nci döneminde Miha Zajc ile yakaladığı uyumla dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon eski performansından uzak bir görüntü verdi.

2022 Dünya Kupası’nın ardından Fenerbahçe ile sözleşme yenilemek isteyen oyuncunun talebi karşılık bulmadı.

Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla 3 sezonda 65 maça çıktı.

Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandırdı, 6 gol pası verdi..