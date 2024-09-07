Cristian Medina, Fenerbahçe'de: Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe, bir orta saha oyuncusunu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Boca Juniors ile Cristian Medina'nın transferi için anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Yönetimi, Medina tranferi için Boca Juniors ile bonuslarla 15 milyon dolarlık teklifte uzlaştı. Boca Juniors, 22 yaşındaki futbolcunun Ocak ayına kadar takımda kalması şartıyla Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde takıma katılacak Medina ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Boca altyapısıda yetişen Cristian Medina, Arjantin deviyle 155 maçta 9 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe son olarak Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı da kadrosuna katmıştı.