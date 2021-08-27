Cristiano Ronaldo 12 yıl sonra Manchester United'a geri döndü!

Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e transferinin ardından futbol dünyasında tarihi bir hamle daha gerçekleşti.

Cristiano Ronaldo, 2009 yazında ayrıldığı Manchester United'a 12 yıl sonra geri döndü.

United, Portekizli yıldızın transferini resmen açıkladı. İngiliz devinin bu transfer için Juventus'a 24 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.

İngiliz kaynaklara göre Ronaldo, Manchester United'da haftalık 480 bin sterlin kazanacak. Bu da yıllık yaklaşık 30 milyon euro'luk ücrete denk geliyor.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan Real Madrid'e 94 milyon euro'ya transfer olmuş ve o yaz bu hamleyle dünya rekoru kırılmıştı.

2018 yazında 100 milyon euro bonservis bedeliyle sansasyonel bir şekilde Juventus'a transfer olan Ronaldo burada da üç sezon geçirdi ve Old Trafford'a geri döndü.

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27/08/2021 19:41