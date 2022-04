Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, bir taraftarın telefonunu kırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Portekizli oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, Everton'la Goodison Park'ta karşılaştı.

Rakibine 1-0 yenilen Manchester United, ilk dört yarışında ağır bir yara alırken karşılaşmanın tek golü, Anthony Gordon'dan geldi.

Maçın son düdüğüyle birlikte oyuncuların soyunma odasına gittiği sırada Cristiano Ronaldo'nun, fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yıldız oyuncu hakkında Merseyside polisi soruşturma başlattı.

Telegraph'ta yer alan haberde, Merseyside polisinin olayın her iki tarafıyla da görüşeceği ve soruşturmayı tamamlayıp raporunu hazırlayacağı ifade edildi. Manchester United'ın ise kendi içinde bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Sosyal medya hesabından özür diledi

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu, "Zor zamanlarda duygularımızı kontrol etmek hiç kolay değil. Her zaman saygılı, sabırlı ve güzel oyunu seven gençlere örnek olmalıyız. Hareketim için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı fair play ve sportmenlik adına Old Trafford'daki bir maça davet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

12/04/2022 18:28