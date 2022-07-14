Cristiano Ronaldo için dev teklif

Premier Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun takımdaki durumu netleşmiş değil.



Portekiz'da yayın yapan TVI'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'dan bir takımın, Ronaldo için Manchester United'a 30 milyon Euro bonservis önerdiği kaydedildi. Haberde, Portekizli yıldıza ise 2 yıllık sözleşme karşılığında 250 milyon Euro teklif edildiği ifade edildi.



Manchester United'ın Tayland ve Avustralya'daki sezon öncesi kamplarına Cristiano Ronaldo'nun ailevi nedenlerden dolayı katılmayacağı açıklanmıştı.



Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönmüştü. Geride kalan sezonda 38 maçta süre alan yıldız oyuncu, 24 gol ve 3 asist kaydetti.Avrupa'da birçok takımla anılan Cristiano Ronaldo ile Bayern Münih ve Chelsea'nin ilgilendiği iddia edilmişti.



Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn Kicker'a verdiği demeçte Ronaldo ile ilgilenmediklerini belirterek, "Cristiano Ronaldo'ya büyük bir saygı duyuyorum. Tüm zamanların en iyilerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu transfer bizim felsefemizle uyuşmaz." ifadelerini kullanmıştı.

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14/07/2022 16:40