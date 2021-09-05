Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in aşkları belgesel oluyor

İspanyol Georgina Rodriguez ile Portekizki futbolcu Cristiano Ronaldo çiftinin aşkları belgesel oluyor. Adı 'I Am Georgina' (Ben Georgina) olarak belirlenen belgeselin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı, ancak yapımdan bazı ayrıntılar basına sızdı.

Belgeselin yayınlanacağı kanalın yöneticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, çekimler sırasında olup biteni anlatma konusunda son derece dürüst davrandığını ifade etti.

Diaz, Georgina Rodriguez'in bu aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini ve hiçbir şeye sahip değilken nasıl bir anda her şeye sahip olduğunu anlattığını sözlerine ekledi.

Ronaldo, Georgina Rodriguez ile uzun bir süredir aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri ve attıkları her adımla konuşulan ikilinin tanışma öyküsü de bir hayli ilginç.

27 yaşındaki Georgina Rodriguez, İspanya'nın Jaca şehrinde dünyaya geldi. Dans eğitimi alan Georgina, daha sonra İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitti.

İngiltere dönüşünde Madrid'e taşınıp lüks bir mağazada çalışmaya başlayan Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile bir etkinlikte tanıştı ve aşk yaşamaya başladı.

4 ÇOCUKLU BİR AİLE OLDULAR

Ronaldo'nun Rodriguez'le birlikte olmaya başlamadan önce taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen 11 yaşında Cristiano Ronaldo Jr adında bir oğlu, 4 yaşında Eva Maria Dos Santos ve Mateo Ronaldo isimlerinde ikizleri bulunuyor. Ünlü futbolcu ile Georgina Rodriguez'in birlikteliğinden de 3 yaşında Alana Martina dos Santos Aveiro adında bir kızları var.

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05/09/2021 16:45