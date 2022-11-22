Cristiano Ronaldo Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla H Grubu'ndaki ilk maçına 24 Kasım Perşembe günü Gana karşısında çıkacak 37 yaşındaki futbolcu, uzun yıllardır zirvede yer aldığı sosyal medyada, yeni bir rekora daha imza attı.

Portekizli yıldız, Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi ise 376 milyon hayranıyla Ronaldo'yu takibini sürdürdü.

Model Kylie Jenner 372, şarkıcı Selena Gomez 357, profesyonel Amerikan güreşçisi ve oyuncu Dwayne Johnson 348 milyon takipçiyle Ronaldo ve Messi'nin ardında kalan dünyaca ünlü simalar arasında yer aldı.

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22/11/2022 09:57