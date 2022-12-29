Cristiano Ronaldo Jr'ın yeni takımı babası için bir sinyal mi?

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra adı Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle anılan, Real Madrid tesislerinde ise idmana çıkmasının ardından yeniden İspanya'ya gideceği iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. yeniden Real Madrid'e transfer oldu. Bu transfer sonrası Portekizli yıldız futbolcunun da Madrid'e transfer olacağı iddiaları konuşuldu.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr'ın yeni takımı belli oldu.

Babasının Manchester United'da oynadığı zaman diliminde İngiliz devinin altyapısında top koşturan Cristiano Ronaldo Jr, geçmişte forma giydiği Real Madrid altyapısına geri döndü.

12 yaşındaki Ronaldo Jr, babasının Juventus'a transferine kadar olan süreçte yine Real Madrid altyapısında forma giymişti.

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, daha önce, "Oğluma baskı yapmıyorum ama onun futbolcu olmasını istiyorum. Çok atletik bir çocuk. Sporun efsane figürlerini de çok seviyor. Futbolu çok seviyor. Bu çok büyük bir artı" açıklamasında bulunmuştu.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e mi dönüyor?

Manchester United'da yaşadığı krizin ardından İngiltere'den ayrılan ve adı Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle anlan Ronaldo, Real Madrid tesislerinde idmana çıkmıştı.

Bu idman sonrası Ronaldo'nun yeniden İspanya'ya döneceği öne sürülmüştü. Oğlunun İngiltere'den sonra tekrar Madrid'e imza dönüşü Portekizli yıldızın da bu kulübe döneceği iddialarını yineledi.

Ronaldo'nun Real Madrid'e dönüşü konuşulsa da transferde en ciddi aday Al Nassr.

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29/12/2022 10:02