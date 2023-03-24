Cristiano Ronaldo rekoruna yeni rekor ekledi; milli takımlar tarihine geçti

Portekiz, EURO 2024 Elemeleri ilk maçında sahasında Lihtenştayn ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip maçı 4-0 kazandı.

Maçta goller; 8. dakikada Cancelo, 47. dakikada Bernardo Silva, 51. ve 63. dakikalarda birisi penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo'dan geldi.

İki rekor birden

Ronaldo maça çıkmasıyla beraber, 197. kez milli formayı terletti. Bu aynı zamanda milli takımlar tarihinin rekoru oldu.

Portekizli 38 yaşındaki süper yıldız aynı zamanda milli forma altında 100. golüne ulaştı ve milli takım formasıyla resmi maçlarda 100 gol atan ilk oyuncu oldu.

Bu habere tepkiniz:



24/03/2023 10:07