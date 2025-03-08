Cristiano Ronaldo saymaya devam ediyor: Adım adım 1000 gole

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24. haftasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab'ı konuk etti.

Maçın ilk yarısı gol düellosuna sahne olurken Ronaldo, ilk yarının skorunu belirleyen golü kaydetti.

Portekizli yıldız, kariyerinin 926. golünü atarken 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı.

Bu sezon Al-Nassr'da 31 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 26 gol atıp 4 asist kaydetti.

Yıldız futbolcu, ayrıca 30 yaşından önceki ve sonraki gol sayılarını da bu maçla eşitledi. Ronaldo, 30 yaşından önce 463 gol kaydetmişti. Portekizli futbolcu Al-Shabab maçıyla 30 yaşından sonra da 463 gole ulaştı.