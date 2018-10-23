Cristiano Ronaldo, Tecavüz İddialarını Yalanladı: Davayı Kazanacağız

ABD'li kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Cristiano Ronaldo, "Bu durumla ilgili yalan söylemiyorum. Avukatlarım ve tabii ki ben davayı kazanacağımızdan eminiz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a konuk olacak Juventus'da gözler, yıldızı United'da parlayan Cristiano Ronaldo'daydı…

Kathryn Mayorga isimli eski bir modele tecavüz ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ronaldo kendinden emin açıklamalar yaptı ve "Avukatlarım konuyla ilgili kendilerinden eminler. Gerçek her zaman ortaya çıkar" dedi.

"BU DURUMLA İLGİLİ YALAN SÖYLEMİYORUM"

"Saha içinde ve dışında örnek bir insan olduğumdan yüzde yüz eminim." görüşünü dile getiren Ronaldo, "Her zaman gülen ve mutlu bir insanım. Harika bir kulüpte oynuyorum, harika bir ailem ve 4 çocuğum var. Sağlıklıyım ve her şeye sahibim, geri kalanlar beni etkilemez. Bu durumla ilgili yalan söylemiyorum. Avukatlarım ve tabii ki ben davayı kazanacağımızdan eminiz" diye konuştu.