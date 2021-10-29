Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in ikiz bebek sevinci
Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez ikiz bebek beklediklerini duyurdu.
29/10/2021
Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından Georgina Rodríguez ile birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini verdi.
Eşi Georgina Rodriguez’in hamile olduğunu duyuran Ronaldo ,12 haftalık hamile olan Arjantinli modelin ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini açıkladı.
Ronaldo, Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafı da yayınladı.
Ronaldo, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.
3’ü taşıyıcı anneden 4 çocukları olan Portekizli yıldız oyuncu ve Rodríguez çifti ikizlerin doğmasıyla birlikte 6 çocuk sahibi olacak.