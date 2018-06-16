Cristiano Ronaldo vergi kaçırma suçunu kabul etti

İspanya Vergi Dairesi ile anlaşma yoluna giden Portekizli yıldız, 18.8 milyon euro karşılığında cezaevine girmekten kurtuldu.

Hakkında vergi kaçakçılığı soruşturması yürütülen Cristiano Ronaldo'nun, İspanyol yetkililerle belli koşullar karşılığında anlaşma yoluna gittiği öne sürüldü. Mundo Deportivo'nun haberine göre Portekizli yıldız, İspanya Vergi Dairesi yetkilileriyle yaptığı görüşmeler neticesinde iki yıl ertelemeli hapis ve 18.8 milyon euroluk para cezalarını kabul etti. Daha önce kendisi hakkında verilmiş bir hapis cezası kararı bulunmaması sayesinde Portekizli yıldızın cezaevine girmeyeceği öğrenildi. ,

2009 yılından bu yana kariyerini Real Madrid'de sürdüren Cristiano Ronaldo hakkında, 2011-2014 yılları arasında toplam 14.7 milyon euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Portekizli yıldızın yeni sezon öncesi Madrid ekibinden ayrılarak kariyerini farklı bir ülkede sürdüreceği öne sürülüyor.