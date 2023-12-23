Cristiano Ronaldo'dan 1 gol 1 asist: Al Nassr 3 golle kazandı

Suudi Arabistan Ligi'nin 18. haftasında Al Nassr evinde 3 golle kazandı.



İlk 45 dakikanın büyük bir bölümü golsüz eşitlikle geçilirken 43. dakikada Al Nassr, Alex Telles'in golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 üstün tamamladı.



İkinci yarıda 59. dakikada Marcelo Brozovic'le skoru 2-0 yapan Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, 73'te penaltıda ağları havalandırdı ve takımının son golünü kaydetti.



Karşılaşmanın 85. dakikasında ise konuk ekipte Mohammed Al Kuwaykibi, takımı adına ağları havalandırdı.



Bu sonuçla Al Nassr puanını 40 yapıp zirve takibini sürdürdü. Al Ittifak ise 24 puanda kaldı.

Cristiano Ronaldo zirveye çıktı

Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Cristiano Ronaldo, kaydettiği golle gol krallığında ilk sıraya yükseldi.



Ligde 17 gole ulaşan Ronaldo, 16 gollü Aleksander Mitrovic'i geride bıraktı.