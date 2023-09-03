Cristiano Ronaldo'dan 850. gol: İki alanda da zirvede

Suudi Arabistan Pro Lig'in 5. hafta maçında Al-Nassr deplasmanda Al-Hazem ile karşı karşıya geldi. Al-Nassr mücadeleyi 5-1 kazandı.



1 gol, 2 asistle oynayan Cristiano Ronaldo müsabakaya damga vurdu. Portekizli yıldız böylece kariyerinin 850. golünü atmış oldu.Cristiano Ronaldo, 5 haftası oynanan Suudi Arabistan Pro Lig'de 6 gol ve 4 asist yaparak hem gol hem de asist krallığında zirvede bulunuyor.



Al-Hazem galibiyetiyle puanını 9'a çıkaran Al-Nassr, 5 hafta sonunda 6. sırada yer alıyor.



Al-Nassr ligde gelecek hafta Al-Raed deplasmanına çıkacak.

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