Cristiano Ronaldo'dan 850. gol: İki alanda da zirvede

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın deplasmanda Al-Hazem'i 5-1 mağlup ettiği maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Cristiano Ronaldo söz konusu maçta kariyerinin 850. golünü attı.

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03/09/2023

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Cristiano Ronaldo'dan 850. gol: İki alanda da zirvede

Suudi Arabistan Pro Lig'in 5. hafta maçında Al-Nassr deplasmanda Al-Hazem ile karşı karşıya geldi. Al-Nassr mücadeleyi 5-1 kazandı.

1 gol, 2 asistle oynayan Cristiano Ronaldo müsabakaya damga vurdu. Portekizli yıldız böylece kariyerinin 850. golünü atmış oldu.Cristiano Ronaldo, 5 haftası oynanan Suudi Arabistan Pro Lig'de 6 gol ve 4 asist yaparak hem gol hem de asist krallığında zirvede bulunuyor.

Al-Hazem galibiyetiyle puanını 9'a çıkaran Al-Nassr, 5 hafta sonunda 6. sırada yer alıyor.

Al-Nassr ligde gelecek hafta Al-Raed deplasmanına çıkacak.

03/09/2023 10:48
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TAGS: Cristiano Ronaldo, 850. gol,
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