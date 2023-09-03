Cristiano Ronaldo'dan 850. gol: İki alanda da zirvede
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın deplasmanda Al-Hazem'i 5-1 mağlup ettiği maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Cristiano Ronaldo söz konusu maçta kariyerinin 850. golünü attı.
03/09/2023
Suudi Arabistan Pro Lig'in 5. hafta maçında Al-Nassr deplasmanda Al-Hazem ile karşı karşıya geldi. Al-Nassr mücadeleyi 5-1 kazandı.
1 gol, 2 asistle oynayan Cristiano Ronaldo müsabakaya damga vurdu. Portekizli yıldız böylece kariyerinin 850. golünü atmış oldu.Cristiano Ronaldo, 5 haftası oynanan Suudi Arabistan Pro Lig'de 6 gol ve 4 asist yaparak hem gol hem de asist krallığında zirvede bulunuyor.
Al-Hazem galibiyetiyle puanını 9'a çıkaran Al-Nassr, 5 hafta sonunda 6. sırada yer alıyor.
Al-Nassr ligde gelecek hafta Al-Raed deplasmanına çıkacak.