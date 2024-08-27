Cristiano Ronaldo'dan flaş karar: Takım adı verdi

2023 yılı başında Al-Nassr'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kontratının son yılına giren 39 yaşındaki Portekizli yıldız, kariyer planlamasına dair önemli ifadeler kullandı.

Portekiz Milli Takımı'yla ilgili geleceğine dair konuşan Ronaldo, "Milli takımı bırakma kararımı önceden kimseye söylemeyeceğim. Bu benim için spontane ancak aynı zamanda çok düşünülmüş bir karar olacak" dedi.

Öte yandan Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmak istemediğini açıkladı.

Portekizli yıldız "Geleceğimin oraya gideceğini düşünmüyorum. Kendimi futbolun dışında başka şeyler yaparken görüyorum ama geleceğin ne olacağını yalnızca Tanrı bilir" şeklinde konuştu.

Son olarak futbolu bırakacağı tarihe ve takıma değinen 39 yaşındaki Ronaldo, "Emekliliğin yakında mı yoksa 2-3 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimalle kariyerimi Al-Nassr'da sonlandıracağım. Suudi Arabistan Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum ve devam etmek istiyorum" sözlerini sarf etti.