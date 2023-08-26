Cristiano Ronaldo'dan sonra Jude Bellingham: Real Madrid'de 14 yıl sonra ilk

Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo'nun ardından La Liga'daki ilk 3 maçında 4 gol atan ilk Real Madrid futbolcusu oldu.

İspanya La Liga'da Real Madrid, yeni sezonda kayıpsız devam ediyor.

Ligdeki ilk maçında Athletic Bilbao'yu deplasmanda Rodyrgo ve Jude Bellingham'ın golleriyle mağlup eden Real Madrid, ikinci haftada Almeria engelini 3-1'le geçti.

Başkent ekibinin Almeria karşısındaki gollerini Jude Bellingham (2) ve Vinicius Jr. kaydetti.

La Liga'nın 3. haftasında ise Celta Vigo'ya konuk olan Real Madrid, ligdeki 3. deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında 81. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle galibiyete ulaşan Carlo Ancelotti'nin ekibi üçte üç yaparak 9 puana ulaştı.

Ronaldo'dan sonra Bellingham

Real Madrid'e galibiyeti getiren Jude Bellingham, Celta Vigo karşısında kaydettiği golle ligde 4 gole ulaştı.

Yıldız oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun ardından ligdeki ilk 3 maçında 4 gol atan ilk Real Madrid futbolcusu oldu.