Cristiano Ronaldo'nun 73 milyon dolarlık yeni oyuncağı

Dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, 73 milyon dolar ödeyerek aldığı yeni uçağıyla gündem oldu.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yeşil sahalardaki başarısı kadar özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Lüks yaşamıyla dikkatleri geçen Ronaldo, kendine yeni bir jet satın aldı

"Gulfstream G200" marka uçağını 20 milyon sterline satışa çıkaran CR7, yeni oyuncağı için tam 73 milyon dolar ödedi.

Dışı karbon fiber olan jet, 19 kişilik dev bir yaşam alanı sunuyor ve 983 km hıza kadar ulaşabiliyor.