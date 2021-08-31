Cristiano Ronaldo'nun bonservis bedeli açıklandı

İtalyan devi Juventus'ta mutlu olmayan ve her fırsatta ayrılmak istediğini dile getiren Ronaldo, eski takımı Manchester United'a transfer oldu.

İtalyan ekibi Juventus, Ronaldo'ya veda ederek transferin maliyetini de açıkladı.

İngiliz ekibi Ronaldo için 15 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek ve bunu 5 yıllık ödeme planına yayacak. Ayrıca 8 milyon euroluk başarı bonusu da transfer detayında bulunuyor.

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31/08/2021 10:19