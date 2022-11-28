Cristiano Ronaldo'ya dev teklif: Yıllık 75 milyon dolar

Dünya Kupası sırasında kulüpsüz kalan Cristiano Ronaldo'ya dev bir teklif var.

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28/11/2022

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Cristiano Ronaldo'ya dev teklif: Yıllık 75 milyon dolar

2022 Dünya Kupası devam ederken futbol dünyasının gündemini değiştiren haber İngiltere'den geldi. Sansasyonel röportajı sonrası Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile bağları koptu.

37 yaşındaki oyuncu, Old Trafford'dan uzaklaşma arzusunun kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından kaynaklandığını belirtmişti. "İhanete uğradım" sözleriyle gündem yaratan Ronaldo için nihai karar verildi. Kırmızı Şeytanlar yaptığı açıklamayla Portekizli yıldızın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Ronaldo'ya dev teklif

Yaşananlar üzerine Ronaldo'nun kariyerine nasıl yön vereceği merak konusu oldu. CBS Sports, yıldız futbolcu için yeni bir iddiada bulundu. Buna göre, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'ya 3 yıllık sözleşme için 225 milyon dolar teklif etti.

Al-Nassr, Suudi Arabistan'ın en başarılı kulüplerinden biri arasında yer alıyor. Şampiyonluk zaferini en son 2019'da yaşayan Al-Nassr, 9 kez ülkenin en iyisi olarak kupayı kaldırdı.

Dünya Kupası'ndan önce Chelsea'nin Cristiano Ronaldo'ya ilgisinin olduğu Ada basınında yer almıştı.

28/11/2022 11:12
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TAGS: Cristiano Ronaldo, Manchester United, Ronaldo, Al-Nassr Suudi, Arabistan
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