Cross Fit’te final günü

NorthernLAND Sports Fest bünyesinde düzenlenen Grand Sapphire Championship’te tüm gözler bugünkü mücadelelere çevrildi.

Dün akşam saatlerinde kalabalık bir izleyici topluluğunun takip ettiği etaplarda sporcular üstün performanslar gösterirken, sevinç ve hüzün yansımaları da bir arada yaşandı.

İki günü tamamlanan Grand Sapphire Championship’te son gün etapları geçilecek ve saat 18.30 itibarı ile heyecan dolu şampiyona tamamlanacak.

Festivalin tamamlanmasının ardından dereceye girecek sporcular para ödülleri ve madalyalarını yetkililerin elinden alacak.